Bolivia tiene una mayor cantidad de casos covid pero la más baja tasa de letalidad con 0,7%





07/01/2022 - 17:32:24

ABI.- El ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza, afirmó este viernes que el país tiene una mayor cantidad de casos COVID-19, más de 34.000 reportados en la última semana epidemiológica de 2021; pero la más baja tasa de letalidad, con un 0,7%, en la cuarta ola de la pandemia. “Tenemos la mayor cantidad de casos, pero tenemos la más baja letalidad”, dijo a los periodistas. Expresó su preocupación porque en la víspera se reportarán más de 11.000 casos nuevos de COVID-19 en un solo día; en la última semana epidemiológica de 2021 se tuvo el registro histórico más alto, de 34.000 casos. Sin embargo, destacó que, con el plan integral de contención del COVID-19 y la vacunación masiva asumida por el Gobierno nacional, se redujera la tasa de letalidad de un 6,2% en la primera ola a 0,7% en la cuarta. “En la primera ola teníamos una tasa de letalidad escandalosa de 6,2 (por ciento), hemos logrado controlar en la segunda ola con 2,7 (por ciento); por debajo de la media mundial que maneja 3,5 (por ciento); y hoy tenemos una tasa de letalidad del 0,7% en Bolivia”, detalló. A criterio de la autoridad de Salud, esos datos no deben generar una falsa seguridad, porque la presencia de las diferentes variantes está incrementando los casos, por ello es importante fortalecer las medidas de bioseguridad y acudir a los puntos de inmunización. “Los internados en terapias intensivas, en su mayoría, son personas que no se han vacunado”, aseveró. Recordó que, hace algunos días los medios de comunicación informaron del fallecimiento de uno de los promotores de los antivacunas, lamentablemente por COVID-19. Criticó también la actitud de algunos dirigentes del Magisterio que recibieron el esquema completo de vacunación anticovid y se oponen a la presentación del carnet de vacunación, apoyando a los que no se vacunaron.