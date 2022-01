Este año no habrán actos masivos para el Día del Estado Plurinacional por la pandemia





07/01/2022 - 11:08:36

ABI.- El presidente Luis Arce informó este viernes que el Gobierno decidió suspender las actividades masivas para el 22 de enero, Día del Estado Plurinacional de Bolivia, debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19. “Se ha decidido suspender todo acto masivo y simplemente restringirnos a un pequeño acto que lo haremos acá, en Casa Grande, para celebrar esta fecha tan importante”, indicó el mandatario en conferencia de prensa. Bolivia conmemora cada 22 de enero el Día del Estado Plurinacional por Decreto Supremo Nº 405 del 20 de enero de 2010. Desde entonces, se declara feriado con suspensión de actividades públicas y privadas a nivel nacional. La decisión fue asumida esta jornada en una reunión con representantes de organizaciones sociales, el Movimiento Al Socialismo - Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) y la Asamblea Legislativa Plurinacional. “Nos hubiera gustado estar con todos y cada uno de nuestros compañeros de todo el pueblo boliviano que siente en su corazón los avances que hemos tenido en la construcción de nuestro Estado plurinacional; sin embargo, estos acontecimientos de salud nos obligan y ahí quiero yo felicitar la madurez, la calidad de dirigencia que tenemos, que ha sabido entender que hoy por hoy no podemos hacer ese tipo de actos masivos y nos restringimos a un acto mucho más pequeño; pero, no por ello, deja de ser altamente significativo para nosotros la celebración del 22 de enero”, indicó. El anuncio es dado a conocer un día después de que el Ministerio de Salud y Deportes informara el jueves la cifra histórica de contagios de 11.002 nuevos casos positivos de COVID-19 a nivel nacional en un solo día. El país se encuentra en la cuarta ola de contagios. Ante esa situación, el Gobierno intensifica las medidas para contrarrestar la pandemia en los nueve departamentos mediante la campaña de inmunización gratuita. Hasta el jueves, 10.400.210 dosis de las vacunas contra el COVID-19 fueron aplicadas en Bolivia, de las cuales 912.137 beneficiaron a adolescentes de entre 12 y 17 años, y 334.817, a niños de entre cinco y 11 años de edad.