Boeing revela cómo será su avión hipersónico reutilizable que podría servir para lanzamientos espaciales





07/01/2022 - 10:36:56

Boeing reveló este martes cómo será su avión hipersónico reutilizable durante el Foro y exposición del Instituto Americano de Aeoronáutica y Astronáutica, que se celebra entre el 3 y el 7 de enero en San Diego (California, EE.UU.). Guy Norris, editor principal de la revista Aviation Week & Space Technology, publicó en su cuenta de Twitter una serie de fotografías en las que se ve la maqueta con el prototipo de la nueva aeronave diseñada por la multinacional estadounidense. "Cuatro años después de presentar por primera vez su concepto de avión de pasajeros hipersónico en AIAASciTech 2018, Boeing ha revelado un diseño pulido y más realista [de avión] reutilizable [capaz de alcanzar velocidades de] Mach 5", reza el texto, en el que se detalla que podrá utilizarse para fines militares y como nave nodriza en lanzamientos espaciales. En 2018 se supo que la empresa con sede en Chicago estaba trabajando en la creación de una aeronave hipersónica bautizada como Valkyrie II. En ese momento trascendió que Boeing quería realizar un modelo no triupado con posibilidad de añadir una versión tripulada. Según el portal The Drive, aunque existen ciertas similitudes entre el modelo presentado recientemente y Valkyrie II, el nuevo avión hipersónico de Boeing tendría un fuselaje central más plano, así como unas alas más cortas. De momento, no está claro qué tipo de motores podrían usarse para propulsar la aeronave, pero la compañía estadounidense lleva tiempo trabajando en diferentes motores a reacción avanzados de alta velocidad, incluidos los denominados 'scramjets'.