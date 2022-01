Oposición nicaragüense insta al mundo a rechazar próxima investidura de Ortega





07/01/2022 - 10:19:15

VOA.- Organizaciones sociales nicaragüenses se unen para rechazar la investidura de Daniel Ortega para un nuevo mandato presidencial el 10 de enero. A pocos días de la investidura de Daniel Ortega para un nuevo período presidencial el 10 de enero, varias organizaciones sociales nicaragüenses de dentro y fuera del país convocaron a un rechazo internacional a lo que describieron como una “usurpación” de la presidencia. La opositora Mery Rodríguez dijo en una conferencia de prensa que el pueblo nicaragüense ha ejercido su soberanía expresando un rechazo masivo al gobierno de Ortega en dos ocasiones, la primera en las protestas sociales de abril de 2018 y el 7 de noviembre de 2021 al no acudir a las urnas a votar. “Llamamos a que todas las organizaciones Azul y Blanco impulsemos la protesta mundial el 9 de enero de 2022. Nicaragua no tiene gobierno ni poderes legítimos del Estado”, declaró Rodríguez. Por ello, exhortó: “en todos los países del mundo donde haya presencia de nicaragüenses, quedarse en casa el 10 de enero bajo el lema ‘No me dejaste votar no te dejo gobernar”. Los opositores denunciaron que el Gobierno no permitió a más del 80% de los nicaragüenses elegir a sus autoridades y llamaron a acciones colectivas de rechazo que permitan sostener su demanda a la comunidad internacional de mantener la presión sobre el gobierno sandinista. Desde Europa, Karen Rodríguez, de la Organización Nicaragüenses en Alemania, dijo que “el objetivo es alzar la voz ante los organismos internacionales, ante la comunidad internacional, para recalcar nuevamente que en Nicaragua no hay ni gobierno, ni poderes del Estado legítimos”. Entre las organizaciones que forman parte de la iniciativa están la Unidad Nacional Azul y Blanco, la Articulación de Movimientos Sociales, S.O.S Nicaragua Europa, La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, y Unidos por Nicaragua, entre otras. Ortega cumplió 15 años en el poder, y a través del Consejo Supremo Electoral ganó nuevamente la presidencia en noviembre de 2021, en unas elecciones marcadas por una escasa participación ciudadana para un cuarto periodo consecutivo y completar 20 años en el Gobierno. Las elecciones del pasado 7 de noviembre han sido desconocidas por la comunidad internacional debido al encarcelamiento durante 2021 de todos los políticos opositores que pudieron haber enfrentado con éxito a Ortega en las urnas.