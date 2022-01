Denuncian que en un ministerio de Evo había ítems fantasmas





07/01/2022 - 07:12:01

Página Siete.- El exdiputado opositor Amílcar Barral envió al presidente Luis Arce una denuncia, respaldada con documentos, sobre la existencia de ítems fantasmas y otras irregularidades registradas en el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, en la gestión del exmandatario Evo Morales. Barral recordó que cuando era diputado hizo varias investigaciones y presentó denuncias por corrupción en entidades estatales, pero en el gobierno del MAS no hubo resultados, al contrario, hubo “encubrimiento e impunidad política de los autores”. Por esa razón, envió la documentación de estos casos a la Presidencia para que inicie la investigación. “Adjunto a la presente documentación fidedigna sobre irregularidades que se habrían presentado en el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, incluidas ítems fantasmas y funcionarios que fueron contratados (e) incluso no cobraron su remuneración, lo cual llama la atención, todo esto en diferentes programas implementados por ese ministerio”, refiere la misiva de Barral enviada ayer al presidente Arce. La carta está acompañada de documentación que consta de 42 páginas y devela que en 2016 el gobierno de Morales, a través del Ministerio de Desarrollo Rural, entregó un crédito a los campesinos de 128 millones de bolivianos, y luego, en 2018, dio 160 millones sin ningún control, todo era parte de un programa que administraba ese ministerio, explicó. Barral mostró una lista de consultores contratados para para que revisen esos préstamos, muchos de ellos eran del área rural, y cuando se les pidió información de a quiénes se prestó esos recursos, la consultora respondió: “No se encontró documentación de respaldo”, es decir, no existen las personas a quienes se dio el dinero, remarcó. Acotó que se contrató a 113 consultores, pero muchos de ellos no cobraron su sueldo y para tapar esa situación, en los informes del ministerio pusieron “deuda flotante”. El exdiputado indicó que no se trata de deuda flotante, sino que no existen esas personas contratadas, eran ítems fantasmas. Barral dijo que estos hechos irregulares son parte de un solo programa de 50 que manejaba dicho ministerio, encabezado por César Cocarico. También informó del caso de la compra irregular de tractores. Indicó que desde el ministerio lanzaron una convocatoria para la licitación, eligieron a la empresa ganadora y firmaron la adjudicación, pero poco después Cocarico se enteró que esa compra ya había sido adjudicada días antes. Aseguró que para solucionar ese problema con la empresa ganadora se le dio otra adjudicación y se rompió el documento que habían firmado, pero esos papeles fueron recuperados y revelan esa irregularidad. Barral dijo que no puso la denuncia en el Ministerio Público porque desconfía de esa instancia, al extremo de que podría terminar procesado por denunciar. Detalló que esa esa la razón que lo motivó a entregar los documentos al presidente Arce para ver qué hará ante esas irregularidades. MAS pide auditorías a alcaldías y gobernaciones El exmandatario y presidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, pidió una auditoría a todas las alcaldías y gobernaciones del país para ver si hay irregularidades similares a los ítems fantasmas de la Alcaldía de Santa Cruz. “El tema de los ítems fantasmas va más allá de la simple corrupción, lamentablemente es el modelo cruceño, pequeñas logias que se aprovechan de las instituciones cruceñas, solamente se está hablándose, ojo, de ítems fantasmas, qué serían los contratos, por eso mi pedido es que se haga una auditoría a las gobernaciones, a las alcaldías, pero también a las instituciones como las cooperativas”, señaló Morales. Reiteró su pedido de estatizar a aquellas cooperativas que están involucradas en casos como los ítems fantasmas o en otros hechos de corrupción. Consultado sobre la alianza del MAS con el entonces alcalde de Santa Cruz Percy Fernández, Morales negó que tuviera un acuerdo político con Fernández durante su gobierno. Indicó que el acercamiento con la exautoridad cruceña fue por proyectos, como sucedió con otros municipios, a los cuales se llegó con el programa Bolivia cambia, Evo cumple. “Pero el tema no es ligarlo al MAS o no, en todo caso que se investigue tal vez a nuestros concejales de Santa Cruz, que se investigue, nadie va a defender, nunca hemos defendido corruptos”, manifestó.