Director general de la OMS: La variante ómicron no debe ser clasificada como leve





06/01/2022 - 20:09:16

La variante ómicron del coronavirus está causando muertes humanas en varias partes del mundo y está sobrecargando los sistemas de salud alrededor del planeta, ha afirmado el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Aunque ómicron sí parece ser menos severo en comparación con delta, particularmente para los vacunados, esto no supone que debe ser clasificada como leve", señaló el alto funcionario en rueda de prensa. El director precisó que el número récord de personas que se contagian con la nueva variante —que está superando de forma rápida a la previamente dominante delta en muchos países— ha llevado a la saturación de los hospitales. "De hecho, el tsunami de casos es tan grande y rápido, que está desbordando los sistemas sanitarios de todo el mundo", afirmó Ghebreyesus antes de afrimar que "al igual que las variantes anteriores, ómicron está hospitalizando y matando a gente". Además, Ghebreyesus mencionó las cifras récord de nuevos casos de covid-19 reportados la semana pasada, que se aproximan a los 9,5 millones de infectados, y representan un aumento del 71 % en comparación con la semana anterior. Sin embargo, enfatizó que se trata de una subestimación al no reflejar el retraso de las pruebas durante las vacaciones navideñas así como los autotest positivos no reportados y los casos no detectados por la sobrecarga de los sistemas de vigilancia sanitaria. El jefe de la OMS volvió a criticar a los países ricos por concentrar las dosis de vacunas disponibles el año pasado, creando, de esta manera, un caldo de cultivo perfecto para la aparición de variantes del virus en los países con déficit de fármacos anticovid. Por ello, Ghebreyesus instó al mundo a repartir las dosis de las las vacunas de forma más justa en 2022, para acabar con la "muerte y destrucción" del covid-19.