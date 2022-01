El TSE afirma que no tiene dinero para un nuevo padrón ni para una auditoría





06/01/2022 - 16:41:31

Correo del Sur.- El Tribunal Supremo Electoral (TSE) presentó este jueves su rendición de cuentas de la gestión 2021 e inauguró el Año Electoral 2022 con la exposición de su plan de trabajo anual, en un acto celebrado en la ciudad de La Paz. En el informe de las actividades desarrolladas el año pasado, el presidente del TSE, Oscar Hassenteufel destacó las elecciones subnacionales como un proceso “completamente normal, salvo pequeños hechos aislados que no llegan a empañarlo” con una participación del 86% de la población habilitada para votar. También se refirió a las tareas desempeñadas por el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde) y el Servicio de Registro Cívico (Serecí) y le dedicó una buena parte de su discurso al padrón electoral y a las críticas que recibió en los últimos años. “Una proeza” Calificó el padrón electoral como una “proeza” de los bolivianos y resaltó varias conclusiones que sacaron las misiones de observación electoral sobre este, además de defender el proceso electoral de 2020, cuestionado hace algunos meses a raíz de la renuncia de la vocal Rosario Baptista. “Si hay una total coincidencia en todas las misiones de observación electoral, respecto al padrón electoral y respecto al proceso electoral 2020, ¿cómo es posible que se los siga cuestionando?”, señaló Hassenteufel. El mandamás del TSE cuestionó que se acepte el criterio de la Organización de los Estados Americanos y de la Unión Europea sobre las elecciones anuladas del 2019 y no respecto al proceso electoral de 2020. “¿Es que acaso, sólo es bueno cuando dicen lo que me gusta? Debemos ser consecuentes. Lo que fue bueno ayer, debe seguir siendo bueno hoy”, apuntó. Criticó además que las denuncias de “la existencia de más de un millón de fantasmas” en el padrón no tengan pruebas ni tomen en cuenta que el sistema es depurado y actualizado permanentemente y que a partir del 18 de marzo de 2020 se procedió a la instalación de laboratorios de integridad para que todas las organizaciones políticas, civiles, analistas, periodistas y académicos puedan realizar consultas. “Se formularon invitaciones en las nueve capitales de departamento. Muchos no asistieron ni por curiosidad y sin embargo cuestionan el padrón”, señaló Hassenteufel. Bs 30 millones para la depuración del padrón Entre las “tareas futuras y propuestas” para el presente año, el presidente del TSE formuló la depuración del padrón electoral “como establece la norma”, excluyendo de la lista de electores a los fallecidos y a los ciudadanos que no sufragaron en la última elección. Para esta tarea, el Tribunal cuenta con un presupuesto de Bs 30 millones. Sobre la posibilidad de una auditoría al padrón electoral, Hassenteufel reiteró que para el TSE no es necesaria, pero que eso no significa que se oponga a ello “Se viene hablando de la necesidad de realizar una Auditoría al Padrón Electoral. Hemos dicho que no lo consideramos necesario. Seguimos pensando lo mismo. Sin embargo, esto no significa que nos opongamos a ello. Simplemente, consideramos que esta Auditoría tiene que ser hecha por alguna organización seria y con experiencia, tales como la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea o Uniore”, explicó el titular del TSE. Sin embargo, apuntó que “otro aspecto a considerar es el económico” porque el Tribunal “no cuenta con los medios necesarios para este propósito”. ¿Un nuevo padrón? También fue más allá y habló sobre el pedido de conformar un nuevo padrón, pero también lo descartó porque en las arcas del TSE no hay el suficiente dinero para encarar una tarea de esta índole. “Se habla también de la necesidad de conformar un nuevo padrón. Al respecto, el TSE ha realizado algunos cálculos preliminares, llegando a la conclusión de que se requeriría un presupuesto de aproximadamente 54 millones de dólares, monto con el que tampoco cuenta el Tribunal”, indicó. Los procesos electorales de 2021 Hassenteufel citó al final de su discurso otras tareas que debe cumplir el TSE como los procesos de elección de alcaldes en los municipios de La Guardia y San Javier en el departamento de Santa Cruz, de autoridades de los consejos de administración y vigilancia de la Cooperativa de Servicios Públicos de Telecomunicaciones Tarija (Cosett) y de referendos de Estatutos Autonómicos y Cartas Orgánicas, a requerimiento de las Entidades Territoriales Autónomas.