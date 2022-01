El día en el que Pablo Escobar supuestamente hizo cantar 15 veces a José Luis Perales ¿Y cómo es él?





06/01/2022 - 11:46:41

Infobae.- El nombre de Pablo Emilio Escobar Gaviria siempre recordará a los colombianos los años más violentos que se vivieron en el país, especialmente en Bogotá y Antioquia. Lamentablemente, después de casi 30 años de la muerte del narcotraficante, se siguen recordando algunas historias curiosas que dejó la vida de excesos y lujos de este. Si hay algo que se ha destacado en la vida de los capos del narcotráfico, en Colombia y otros países, son las lujosas fiestas y reuniones que organizan para sus aliados, Pablo Escobar no fue la excepción al ser el centro de grandes encuentros patrocinados por el dinero ilegal. En muchas de estas reuniones, muchas veces sin saber quién está detrás de ellas, han terminado implicados artistas que van a presentarse en lo que para ellos es un ‘show’ privado. Con el paso de los años, las historias de algunas de las fiestas en las que estaba presente el capo colombiano se han ido conociendo, especialmente porque el miedo que infundía Escobar, para que quienes lo rodeaban complacieran sus caprichos, ha creado una marca en su memoria. Es el caso del cantautor español José Luis Perales, quien en la actualidad tiene 76 años. El artista de la balada romántica supuestamente fue uno de esos famosos cantantes que, acudiendo a un evento privado en el que habían pagado por su presentación, terminó involucrado en una de las fiestas del narcotráfico en Colombia y con una anécdota con Pablo Escobar, quien aparentemente disfrutaba mucho de una de sus canciones, tanto que hizo que el español la cantara 15 veces. Aunque la historia no ha sido contada por el mismo artista, quien se ha mantenido en silencio sobre lo sucedido en aquella fiesta, se dio a conocer por el artista Pablo Carbonell, líder de la banda ‘Los Toreros Muertos’, y el representante de Perales, José Navarro ‘Berry’, quien salió al paso de las declaraciones para negarlas. El primero en dar a conocer este suceso al mundo fue el cantante y humorista español, Pablo Carbonell, quien narró lo que sabía sobre esta historia en su libro ‘El mundo de la tarántula’. En este texto, Carbonell recopila sus memorias a lo largo de su carrera artística, algunas propias y otras que le han contado de sus colegas, como es el caso de esta. En su libro, el líder de ‘Los Toreros Muertos’ relató que en la década de los años 80′s el artista José Luis Perales fue contratado para amenizar una fiesta privada; sin embargo, al parecer se encontró con Pablo Escobar entre el público. “Oí que José Luis Perales había estado en una fiesta de narcos y había tenido que cantar quince veces ‘¿Y cómo es él?’”, escribió Carbonell en su libro, según citó el diario El Clarín. El artista señaló que, lo que le habían contado en uno de sus propios conciertos en Colombia, es que en aquella fiesta a Perales se le ofrecían hasta mil dólares por cada vez que cantara la famosa canción a pedido de Escobar. Sin embargo, “cuando ya la había cantado unas diez veces se negó a repetirla. Le pusieron una pistola en la mesa y tuvo que tocar la canción las veces que le apeteció al organizador de la fiesta (Pablo Escobar) o a la señorita que lo acompañaba”, concluyó. Para verificar la información, el medio español La Vanguardia se contactó con José Navarro ‘Berry’, representante de Perales, quien al escuchar lo que se decía en el libro de Pablo Carbonell lo negó rotundamente, “llevo 40 años con Perales y no hay dinero en el mundo para que cante la misma canción ni cinco veces”. Sin embargo, ‘Berry’ se comprometió a preguntar a Perales sobre esta historia, pues antes de él, el artista tuvo otro representante que ya falleció. Tras su charla con Perales, el representante del artista informó al medio que el cantante español no confirmaba ni desmentía dicha información, razón por la que tampoco emprendería acciones legales en contra de Carbonell, puesto que no sabía si en algún momento había estado en un mismo lugar con el narcotraficante. “Al hablar con Perales le he dicho que ponía la mano en el fuego por él, pero entre risas me dijo que no la ponga, no vaya a ser que me queme”, dijo el representante de Perales a La Vanguardia. Aclaró que “algo de eso pasó, pero es una cosa que se ha ido desvirtuando con los años y no es como se cuenta. Parece ser que Perales participó en una fiesta privada donde cantaba él con más artistas -prefiere no dar nombres- y no tiene ni idea si Pablo Escobar estaba allí presente o ni siquiera si la casa era suya”. Tal parece que el artista José Luis Perales le habría dicho a ‘Berry’ que “hace muchísimos años en Colombia se pagaba muy bien por estas actuaciones, aunque más tarde se supo el motivo”. ¿Cómo se enteró Pablo Carbonell de esta historia? Tal parece que la fuente del cantante Pablo Carbonell fueron los hermanos Jorge Luis, Fabio y Juan David Ochoa, importantes miembros del Cartel de Medellín y colegas del mismísimo Pablo Escobar. Resulta que, coincidencialmente, el rumor llegó a los oídos del español en una presentación privada que tuvo junto a los demás integrantes de ‘Los Toreros Muertos’ en Colombia. Carbonell habló con el mismo medio de comunicación luego de que se supiera el revuelo que causó esta historia en su libro. Comentó a La Vanguardia que esta “era una anécdota que me contaron en 1988, al parecer algo vox pópuli, y por eso detallo que ‘lo oí’ ... Lamento mucho si a Perales le ha molestado que contara la historia, pero en los años 80 algo así era bastante corriente”. El rockero, que también conoció Colombia con presentaciones privadas en esa época, recordó que su primera impresión era que Escobar “formaba parte de una oposición al gobierno y era considerado por mucha gente como un héroe. Recuerdo que en mi primera visita a Colombia la gente lo tenía en un altar”, luego conoció la verdadera historia del sanguinario delincuente. El artista reveló a ese medio algunos detalles sobre su participación en una fiesta de los hermanos Ochoa, socios de Pablo Escobar, en la que escucharon la supuesta versión de lo que había pasado con Perales. “En aquel momento ni sabía quiénes eran. El famoso era Escobar, pero con el tiempo supe que eran lugartenientes suyos muy sanguinarios. Era gente muy peligrosa. Yo en esos años vivía flotando, no por las drogas, sino que me sentía en una nube por todo el éxito de mi grupo. Con 24, 25 años, no era consciente de lo que hacía o dónde me metía”, explicó el artista.