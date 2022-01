Evo niega acuerdo político con Percy y pide investigación contra la corrupción en Santa Cruz





06/01/2022 - 11:36:00

ABI.- El expresidente Evo Morales desmintió este jueves que el Movimiento Al Socialismo (MAS) y la organización política Santa Cruz Para Todos (SPT) de Percy Fernández tuvieran un acuerdo en la capital oriental como lo manifiestan sectores de oposición. El líder político del MAS rechazó las afirmaciones en su contra y sostuvo que no es la primera vez que la oposición acude a la desinformación. “Frente a semejante acusación, ligarlo, como que hay un acuerdo político con Percy. Con el programa Bolivia Cambia convocaba a todos los alcaldes, sea del MAS o no”, sostuvo en conferencia de prensa. Explicó que en su gestión como Presidente del Estado plurinacional tuvo que coordinar con diferentes sectores y autoridades de oposición, sin que medie un acuerdo político, para ejecutar el programa “Bolivia Cambia, Evo Cumple”. “El tema no es ligarlo al MAS o no. En todo caso, que se investigue. Tal vez, nuestros concejales de Santa Cruz; que se investigue, nadie va a defender, nunca hemos defendido la corrupción”, aseveró. En noviembre de 2021, Valeria Rodríguez denunció a su exesposo Antonio Parada Vaca, exdirector de Recursos Humanos de la alcaldía cruceña durante la gestión de Percy Fernández, por el cobro de 800 ítems fantasmas durante varios años. Ante esa situación, la Fiscalía General del Estado conformó una comisión especial para supervisar y realizar un relevamiento de la información correspondiente al caso.