Arias: Se debería masificar la vacunación en vez de retroceder en la exigencia del carnet anticovid





06/01/2022 - 08:10:46

El alcalde Iván Arias afirmó que el Gobierno, “en vez de retroceder a la presión de grupos inconscientes que no aman la vida y postergar la exigencia del carnet de vacunación”, hasta el 26 de enero, debería masificar puntos de vacunación, además de establecer alianzas con privados y colocar la anticovid las 24 horas del día y en todo el país. “Hasta el martes 26 de enero de 2022 no se exigirá carnet de vacunación en instituciones públicas y privadas”, afirmó este miércoles el ministro de Salud, Jeyson Auza, y aseguró que “las instituciones públicas, privadas, personas naturales, jurídicas, nacionales y extranjeras, no exigirán la presentación del carnet de vacunación”. Al respecto, el alcalde de La Paz afirmó que ahora es el momento para vacunar a más bolivianos quienes en los últimos días se volcaron a los lugares de inoculación contra la Covid-19. “El Gobierno, en vez de retroceder a la presión de grupos inconscientes que no aman la vida y postergar la exigencia del carnet de vacunación, debería aumentar puntos para vacunar, masificar alianzas con universidades, centros de salud privados y vacunar 24 horas continuas”, se lee en un Twitter publicado por Arias. Hasta este miércoles, la Alcaldía de La Paz informó que las unidades de terapias intensivas (UTI) de los hospitales municipales La Portada y Cotahuma registran hasta un 60% de ocupación de pacientes con Covid-19 y reportó que no hay colapso, al igual que en los espacios para pacientes moderados en cuatro hospitales ediles. El alcalde Arias afirmó que ese es el panorama en el municipio de La Paz porque la vacunación es la más alta porque se alcanzó el 110% con la primera dosis y el 97% con la segunda. Dijo que esta situación sanitaria en plena cuarta ola permite a los paceños tener menos casos con relación a lo que ocurre en otras regiones como en Santa Cruz, donde hay una explosión de casos.

Además de los consultorios móviles que vacunan en San Francisco y en la Feria Navideña, la Alcaldía de La Paz también vacuna en los cinco hospitales municipales y en tres de ellos se amplió los horarios de atención. En La Merced, Los Pinos y Cotahuma se vacuna en la mañana y en la tarde, de lunes a viernes, además los sábados en la mañana en La Merced y en la tarde en el hospital Los Pinos. En tanto que, en La Portada los horarios se mantienen lunes a domingo, de 08:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:00; mientras que en el hospital La Paz la vacunación es de 08:00 a 13:00, de lunes a viernes. Asimismo, la vacuna es administrada en todos los centros de salud de la ciudad por el personal del Servicio Departamental de Salud (SEDES).