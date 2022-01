Todas las UTI de los hospitales covid-19 de Sucre están ocupadas





06/01/2022 - 08:02:44

Correo del Sur.- Chuquisaca batió por segunda jornada consecutiva su récord de contagios por covid-19, ayer, martes, cuando registró 545 casos positivos en un día, con lo que se confirma el rápido incremento de infecciones en la cuarta ola de la pandemia. Esta explosión de contagios vuelve a poner en evidencia al sistema sanitario en el departamento, que cuenta con una reducida cantidad de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) y la falta de personal médico. En los hospitales Santa Bárbara y San Pedro Claver, asignados para la atención de pacientes con coronavirus en Sucre, ya no quedan espacios de terapia intensiva. Santa Bárbara El principal hospital del departamento habilitó el año pasado nueve camas de terapia intensiva habilitadas para pacientes críticos con covid-19, pero cuatro de estas pasaron al servicio polivalente, por lo que actualmente existen cinco habilitadas, las cuales ya están ocupadas. Ernesto Barrientos, jefe de la UTI Covid del hospital Santa Bárbara, informó a Correo del Sur Radio FM 90.1 que las camas de terapia intensiva están copadas desde hace siete días. Incluso atienden a un paciente desde hace 23 días en este servicio. “Si ahora aparecen pacientes con requerimiento de oxígeno o de terapia intensiva, no tenemos espacios”, así resumió Barrientos la situación por la que atraviesa el hospital Santa Bárbara. Explicó que se puede hablar de un colapso en la UTI Covid, aunque se puede habilitar las cuatro camas que fueron asignadas a otro servicio; sin embargo, indicó que se reducirá la calidad de atención, debido a que no existe la cantidad adecuada de personal médico. San Pedro Claver El hospital ubicado en la zona de Lajastambo cuenta con cinco unidades de terapia intensiva, las cuales se encuentra ocupadas desde hace dos semanas. También incrementó la atención a pacientes con síntomas leves del covid-19. Así informó a Correo del Sur Radio FM 90.1 el jefe de UTI en el hospital San Pedro Claver, Enrique Díaz, que además recalcó que todavía no llegó la “etapa dura” de la cuarta ola de la pandemia. Explicó que durante la pandemia no se frenó el servicio de terapia intensiva en el San Pedro Claver y que en el mejor de los casos tuvo a dos pacientes internados. El hospital San Pedro Claver también atraviesa problemas con el personal, debido a que hay funcionarios que trabajaron en las anteriores de la pandemia y que no fueron recontratados. Díaz exigió renovar con estos trabajadores porque no se puede “hacer la inducción de nuevos personeros en pleno pico de la ola”.