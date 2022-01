MAS pide prohibir más cartas de Sosa e involucra a Creemos





06/01/2022 - 07:56:50

Página Siete.- El Movimiento Al Socialismo (MAS) pidió ayer que se prohíba la difusión de las cartas escritas desde el penal de Palmasola por la exalcaldesa de Santa Cruz Angélica Sosa, detenida por el caso ítems fantasmas, y exigió que se convoque a declarar a tres diputados de la agrupación Creemos por estar involucrados en dicho proceso. “Ahora esas cartitas que están saliendo, que vamos a pedir a la Fiscalía que ya no salga ninguna carta más del régimen penitenciario. Vamos a pedir al director departamental que se corten esas cartitas, porque ella (Sosa) no puede estar obstaculizando, manipulando y desviando el tema de corrupción”, manifestó el diputado del MAS Rolando Cuéllar. Recientemente, Sosa escribió cuatro cartas desde su reclusión y fueron difundidas por la agrupación Santa Cruz Para Todos (STP). En sus escritos negó todas las acusaciones en su contra y la de su familia, y acusó al actual alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, a autoridades de diferentes instancias del Gobierno nacional, de la Gobernación, de la Cooperativa Saguapc y otras entidades de ser parte de una “mafia de vacas sagradas” que ocultan pruebas que les involucran en irregularidades en el municipio cruceño. En su cuarta carta, la exalcaldesa pidió la aprehensión de las cabezas de esas instituciones y de 21 exconcejales, incluido Jhonny Fernández. También apuntó al exjefe de recursos humanos del municipio Javier Cedeño de ser un “masista” espía de esa mafia, y al diputado Rolando Cuéllar lo tildó de ser un “hombre odiador” por atropellar sus derechos y acusarla de supuestos ilícitos. Cuéllar salió al frente y dijo que no odia a personas, sino es un “odiador de la corrupción”, por eso exigió a la Fiscalía dar celeridad a las investigaciones contra Sosa por los casos: ítems fantasmas, contrato del BRT y la compra con sobreprecio del vertedero municipal. Para el diputado, la exalcaldesa recurre a chicanas con el contenido de sus cartas y busca desviar la atención de las investigaciones que están en curso. Dijo que todos los implicados en corrupción en el municipio deben ser sancionados. En ese sentido, anunció que solicitará la aprehensión del hijo de un alto ejecutivo de Saguapac, Daniel A., por estar vinculado al caso ítems y ampliará una denuncia contra Carlos V., sobrino de una exsecretaria municipal, por el tema del vertedero. Ambos sindicados eran funcionarios en la pasada gestión. Las solicitudes no terminan ahí, la diputada del MAS Estefanía Morales pidió al Ministerio Público que convoque a declarar como testigos a los diputados de Creemos Carlos Arrien, Haydi Eliana Muñoz y José Carlos Gutiérrez, así también a los hermanos de Angélica Sosa. “Estos ahora parlamentarios reclutaban gente para de alguna manera poder decirles de que puedan ser parte de estos ítems (fantasmas)”, tal como consta en las declaraciones de testigos protegidos, refirió la diputada. Sin embargo, el diputado Gutiérrez respondió que el escándalo de los ítems fantasmas sirvió de excusa “para que el MAS ataque y trate de desgastar a la oposición”. Por su parte, la diputada de Comunidad Ciudadana (CC) María José Salazar pidió a la Fiscalía citar a las “vacas sagradas”, mencionadas por Sosa, e investigar el caso de cara a la población y no bajo una reserva. “Tienen que llamar a declarar a las vacas sagradas, a Jhonny Fernández, a (Sergio) Perovic, a la hija de Betty Tejada (exdiputada del MAS), que hasta ahora no vemos que le hayan convocado a declarar, (ella) trabajaba en el departamento de contrataciones”, refirió a Gigavisión. Otro diputado de CC, Carlos Alarcón, sugirió la conformación de una comisión especial en el Legislativo para que investigue el caso de los ítems a nivel municipal, departamental y nacional. “Se pueden también habilitar denuncias públicas anónimas, no para que valgan como denuncias, pero sí como elementos útiles de investigación de esta comisión para destapar esta olla y ver que este pulpo hasta dónde extiende los tentáculos”, dijo. La oposición considera que el MAS tuvo un pacto con STP y UCS en el municipio cruceño, por eso deben ser investigados, más aún cuando Cedeño, uno de los detenidos, era del bloque “Azules del Oriente” del MAS. Pero el senador Leonardo Loza dijo “que algunos políticos de la derecha nos echan su basura al MAS. El MAS jamás ha hecho ni lo va a hacer ningún acuerdo con nadie”. Contratos fantasmas en la CNS Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen aprehendieron ayer a una persona implicada en el denominado caso contratos fantasmas de la Caja Nacional de Salud (CNS). Es el quinto detenido. El jefe policial de la Felcc, coronel Juan José Donaire, informó que esta persona tenía el cargo de cajero y “no habría advertido de esa aparente irregularidad” de los pagos a quienes se beneficiaron con contratos fantasmas. El sindicado fue aprehendido luego de prestar declaración y en las próximas horas se definirá su situación jurídica. Los otros detenidos por este caso son Amílcar F., Cristian E.A. y Alejandro A.G., detenidos en el penal de San Pedro; y Valeria S. está recluida en la cárcel de mujeres de Obrajes.

Ítems fantasmas Detenidos La exalcaldesa Angélica Sosa y los exfuncionarios municipales Julio César Herbas y Javier Cedeño están detenidos preventivamente por el caso ítems fantasmas.



Prófugos El exdirector de recursos humanos de la Alcaldía de Santa Cruz Antonio Parada Vaca y su hermano Guillermo, además del exfuncionario Javier Carrasco, son buscados por la Policía. Los tres son considerados como los principales implicados en el caso.



Investigados La Fiscalía también investiga la presunta participación de otras 60 personas en este caso, la mayoría exfuncionarios municipales, y entre ellos está el exalcalde Percy Fernández.