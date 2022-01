En 2021, la producción de gas disminuyó en casi 5 MMmcd





Página Siete.- La producción de gas natural en 2021 bajó de 46,61 millones de metros cúbicos día en enero a 41,75 MMmcd en diciembre. El nivel está por debajo de la meta de 47,38 MMmcd que proyectó Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para el año pasado. Las cifras de la Secretaría de Energía, Minas e Hidrocarburos de la Gobernación de Santa Cruz revelan que el máximo volumen producido para entrega a mercado interno y de exportación fue de 48,67 MMmcd en marzo y luego fue declinando gradualmente hasta el menor nivel en diciembre. YPFB, en su informe de Rendición Pública de Cuentas Inicial 2021, informó que en 2020 la producción de gas cerró en 43,17 MMmcd y proyectó que en 2021 se alcanzaría 47,38 MMmcd. El exministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos opinó que las cifras significan que la capacidad de producción de Bolivia cayó en cerca de 5 MMmcd. Explicó que esto se da por una declinación natural de los campos petroleros del país en un promedio de 3% a 3,5% por año. Además, cayó la producción del pozo X-3 de Margarita en 2,5 MMmcd y sólo se ha recuperado 1 MMmcd. “La maxima producción de gas con la que comenzó este año Bolivia es de 41 a 42 MMmcd y eso se debe distribuir entre los 20 MMmcd que demanda Brasil y los 13 MMmcd que demanda el mercado interno. Lo que sobra es el saldo que queda para negociar con Argentina”, puntualizó. Anotó que se espera una caída de 3% a 3,5% en la oferta de este año y hay menos gas, algo que reclama Argentina porque no hay capacidad de producción. “Este descenso arrastra a la producción de condensado y petróleo y provoca que se tenga que importar más gasolina y diesel”, observó. El exsuperintendente de Hidrocarburos, Hugo de La Fuente, sostuvo que la mayoría de los pozos están en declinación y en general se hace sólo algunas inversiones en perforación, pero hace años que el sector no marcha muy bien. Advirtió que, si no hay nuevas inversiones y descubrimientos de reservas, no se podrá mejorar la producción de gas. “Precisamente por eso es que no hemos podido consolidar un contrato de 30 MMmcd con Brasil y sólo se vende 20 MMmcd. La tendencia es a la baja, el único pozo que sigue aportando más es Incahuasi”, apuntó. Según De La Fuente, el Goverment take (porcentaje de impuestos que deben pagar las empresas) en Bolivia es muy alto en comparación a otros países. Por eso, urge una nueva ley para darle seguridad a las empresas que llegan a Bolivia. La analista del sector hidrocarburos, Susana Anaya, coincidió que los principales campos gasíferos están en declinación y no hubo nuevos descubrimientos y reservas, por lo tanto, la producción no aumenta. Aseguró que la normativa no es adecuada y la carga fiscal elevada. Además, los precios del mercado interno así como las condiciones contractuales no son atractivas para los operadores del sector de hidrocarburos. Caída desde 2015 Oferta El descenso de la producción de gas se arrastra hace varios años. En 2015 se llegó a un pico de producción de gas de 61,3 MMmcd y el año pasado se cerró en 41,75 MMmcd.



Condensado En 2015, se producía 63.000 barriles y esto bajó en 2020 a 41.660 barriles.



Compras Las importaciones de gasolina en valor pasaron de $us 196,2 millones en 2011 a $us 569,9 millones en 2019. En 2020, bajaron a $us 157,8 millones y, a septiembre del año pasado, a $us 356 millones. Las importaciones de diésel crecieron de $us 731,5 millones en 2011 a $us 912,7 millones en 2020. En 2021, eran de 802 millones (datos: IBCE).