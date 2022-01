Diputada del MAS solicita certificado de propiedad de hermanos de Angélica Sosa





06/01/2022 - 07:41:02

El Deber.- La diputada Estefanía Morales y otros parlamentarios del MAS presentaron ayer ante el Ministerio Público una solicitud para dos certificados negativos de propiedad de Hugo Sosa, exsecretario departamental de Obras Públicas, y Vicente Sosa, ambos hermanos de la exalcaldesa interina Angélica Sosa, que está entre las personas investigadas por el caso de supuestos ítems fantasmas en la anterior gestión municipal. El objetivo de la solicitud, indicó la legisladora, es conocer la cantidad de bienes inmuebles que tendrían los hermanos de la exautoridad municipal, no solo en Santa Cruz de la Sierra. “Testigos protegidos (del caso ítems) mencionaron que los hermanos serían los palos blancos de la señora Angélica Sosa”. Morales también supuso que los hermanos de la exalcaldesa tendrían por lo menos 10 inmuebles en total, y también solicitó a la comisión de fiscales, conformada por Javier Cordero, Marcela Terceros y Yolanda Aguilera, que los convoque a declarar en calidad de testigos. Además de Sosa, son investigados por este caso Antonio Parada, Guillermo Parada, Julio Herbas, Mery Balcázar, Javier Carrasco, Javier Cedeño y el exalcalde Percy Fernández por la supuesta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, legitimación de ganancias ilícitas, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado. De los sindicados, Sosa, Cedeño y Herbas están con detención preventiva en Palmasola, mientras que Guillermo Parada lo hace en una prisión panameña. Fortalecidos como familia En tanto, Hugo Sosa, en un contacto con EL DEBER, señaló que la única relación que tiene con la exautoridad municipal es familiar y no laboral, porque nunca trabajaron juntos. Aseguró que si bien la diputada del MAS tiene el derecho a pedir cualquier tipo de investigación, “se va a llevar una ingrata sorpresa cuando vea que solamente tengo un bien a mi nombre, adquirido inclusive antes de que sea funcionario público”, agregó, además de asegurar que hace más de 15 años vive en la misma vivienda. El exsecretario departamental durante la gestión de Rubén Costas, se refirió a las denuncias que buscan involucrar a su familia en este caso, añadiendo que lo hacen para extorsionar y “hacer leña del árbol caído”. “Fl que nada debe, nada teme, que se hagan todas las investigaciones porque nosotros como familia no nos vamos a prestar a este juego extorsivo”, aseguró Sosa. Como uno de los miles de personas en el departamento cruceño, Hugo Sosa se encuentra con coronavirus, al igual que su mamá que es una persona mayor, “(pero) todo esto nos va a fortalecer como familia y vamos a salir airosos de todo este ataque, porque también hay que recordar que los delitos son personalísimos”. Ambos lados



Para el diputado de la alianza Creemos José Carlos Gutiérrez, el caso de los ítems fantasmas en la municipalidad ha servido de excusa para que el MAS ataque y trate de desgastar a la oposición. “Su única intención es debilitar a la institucionalidad cruceña y a los verdaderos defensores de la libertad y la democracia boliviana”, escribió en Twitter. Por su parte, el senador del MAS Leonardo Loza aseguró que dentro de esta investigación “ningún masista, por más que sea concejal o exconcejal, será protegido”.