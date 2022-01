Los no vacunados colapsan las UTI y las salas en mayor ascenso de casos covid





06/01/2022 - 07:33:36

Página Siete.- De cada 10 personas con coronavirus que se encuentran internadas en las Unidades de Terapia Intensiva, entre ocho y nueve no se vacunaron. Esta situación provoca un colapso en las UTI y las salas de internación de hospitales de al menos cuatro regiones. Este panorama ocurre en el mayor ascenso de casos covid. “Entre ocho y nueve pacientes internados no recibieron vacunas. Tienen cuadros complicados y necesitan terapias intensivas”, dijo a Página Siete el presidente de la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, Joel Gutiérrez. Indicó que esta situación está colapsando las UTI de los hospitales. Los contagios de covid no encuentran un límite y cada día suman más enfermos. La última semana de diciembre se registraron 37.138 casos positivos a nivel nacional con un promedio de 5.300 enfermos por día. El lunes, el país registró 7.371 casos. El martes, la cifra se elevó a 9.242. Anoche, Bolivia registró 10.263 casos en un día, un dato nunca antes registrado desde que inició la pandemia. Santa Cruz es el departamento más golpeado por la cuarta ola. En Santa Cruz, la situación es más complicada. Roberto Vargas, secretario de salud de la Alcaldía cruceña, advirtió que hace un par de semanas tenían un 40% de ocupación de camas. “Ahora estamos con un 97%, el restante 3% son camas para oncología. Son los únicos espacios de terapia intensiva con que contamos. Todos los hospitales que manejan terapias intensivas están llenos”, explicó. De acuerdo con Vargas, por más estrategias que se implementen en los establecimientos, si aumenta el número de enfermos, “la situación se puede salir de las manos”. En Cochabamba, el coordinador del Sedes, José Sejas, dijo que ven con “mucha preocupación” el nivel de ocupación de camas en terapias intensivas. “Tenemos una tasa de ocupación del 98%. Las camas de cuidados intermedios están llenas en un 90%, las salas de internación ya están en un 85% y las unidades de emergencias están en un 75%. Además, de todos los pacientes que están internados, un 94% no cuentan con vacunas”, explicó. El secretario de Salud de la Alcaldía de Cercado, Cochabamba, Aníbal Cruz, explicó que la demanda de camas de terapia intensiva subió de siete a nueve por día. “No tenemos camas de terapia intensiva. En el Hospital del Sur hay una. En este establecimiento, sólo están habilitadas tres de las siete unidades que tenemos. Esto se debe a la falta de personal por conclusión de los contratos Aisem” que dependen del Gobierno, explicó. El Colegio Médico de Cochabamba advirtió que el colapso de las UTI se agrava -cada día- por la falta de profesionales de salud. “A causa de la negligencia del Gobierno nacional, estos servicios de vital importancia se encuentran sin personal para su funcionamiento, lo que significa una paralización atribuida a la irresponsabilidad del Ministerio de Salud como instancia nacional de gestión de contratos”, se lee en el comunicado. En el departamento de La Paz, las UTI se comienzan a llenar. Valentín Apaza, director del Hospital de El Alto Norte, reportó un incremento de pacientes con coronavirus en terapias intensivas y salas de internación. “En cuidados intermedios ampliamos de siete a 15 camas porque hay un aumento en la demanda”, dijo. Las UTI de los hospitales municipales La Portada y Cotahuma registran un 60% de ocupación de pacientes con coronavirus, dijo la secretaria municipal de Salud Integral y Deportes, Cecilia Vargas. En Chuquisaca, Juan José Fernández, director del Sedes, aseguró que esta región tuvo un “repunte” de casos. “Ya lo teníamos previsto porque hubo una irresponsabilidad en Chuquisaca y en Sucre que permitió las festividades. Los que no se inmunizaron están requiriendo internación. Ahora, asumimos las consecuencias”, sostuvo. En Tarija, la Unidad de Terapia Intensiva del hospital San Juan de Dios de Tarija colapsó por la intubación de 13 pacientes graves por covid.