Luis Arce no tiene previsto cambiar ministros y afines al MAS evalúan el gabinete





06/01/2022 - 07:31:39

El Deber.- El presidente Luis Arce no piensa por ahora hacer modificaciones a su gabinete. La presión que ejercen Evo Morales y los sectores afines al MAS para cambiar ministros no logra quitarle el sueño al mandatario. Para mañana está previsto que las organizaciones evalúen al equipo del jefe de Estado. El vocero presidencial, Jorge Richter, informó a EL DEBER que la atribución de cambiar ministros le corresponde a Arce y que por ahora no hay alguna decisión al respecto. “Esa es una decisión que la considera personalmente el presidente (Arce). Si lo ve conveniente o no, nos lo hará saber en el tiempo correcto. No es algo que se trate en el Ejecutivo”, dijo. En el Gobierno priorizan la gestión de la pandemia de coronavirus -que está en su cuarta ola- y la reactivación económica. Richter insistió en que esos dos temas están en la agenda del mandatario. Evo Morales lanzó duras críticas al gabinete de Arce. El líder del MAS pidió al mandatario que cambie a sus ministros por no ser políticos y ser más técnicos. Los sectores se sumaron a las críticas e hicieron circular una lista de ocho ministros que no tienen militancia partidaria en el MAS. Ellos son el canciller Rogelio Mayta; el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo; el de Justicia, Iván Lima; de Economía, Marcelo Montenegro; de Hidrocarburos, Franklin Molina; de Minería, Ramiro Villavicencio; de Planificación, Gabriela Mendoza, y de Trabajo, Verónica Navia. Corrientes en el MAS



En el Gobierno existen tres corrientes internas. Hay grupos que defienden a Arce, otros a David Choquehuanca y un tercero que sigue las líneas de Evo Morales. Este último bloque busca los cambios en el gabinete. El diputado Rolando Cuéllar (MAS), que es parte del grupo que pide renovación en el oficialismo, aseguró que Arce ahora está enmarcado en las labores de gestión -pandemia y reactivación económica- y recordó que hace tres meses pidió el cambio de tres ministros: Del Castillo, Lima y el de Obras Públicas, Édgar Montaño. Ayer, el Pacto de Unidad, que aglutina a los sectores afines al MAS, y la Central Obrera Boliviana (COB) anunció que mañana evaluarán a los ministros de Arce. Estos bloques adelantan que se pedirá a Arce el cambio de los colaboradores “aplazados”. “En este tema de los ministros vamos a tener reuniones este 7 de enero y sí o sí va a haber una evaluación para ver qué ministerio se ha descuidado en sus funciones y de ser así, tiene que haber cambios”, adelantó el ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, Gonzalo Quispe. Quispe dijo que existen problemas con el Ministerio de Trabajo, ya que no respeta las resoluciones orgánicas de los trabajadores y favorece a algunos dirigentes que de forma particular plantean peticiones. “En el Ministerio de Trabajo tenemos problemas. Hay veces que ya no respeta la cuestión orgánica, está obviando ese tema y nosotros estamos preocupados”, subrayó. El portavoz presidencial afirmó que los sectores sociales están en su derecho de evaluar a los funcionarios y que ese ejercicio ayudará a la gestión.