Evo Morales sugiere auditorías externas a Saguapac, CRE y Cotas ante indicios de vínculos con ítems fantasmas





05/01/2022 - 20:49:07

ABI.- Luego que el escándalo de corrupción de los ítems fantasmas salpicó a la cooperativa Saguapac, en Santa Cruz, el expresidente Evo Morales propuso que se realice una auditoría externa al igual que en la Cooperativa Rural de Electrificación (CRE) y la Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz (Cotas) ya que los servicios son considerados en la Constitución como derechos humanos. La posición surgió luego de que Guillermo Parada, hermano de Antonio “Tony” Parada, implicado en el caso de los 800 ítems fantasmas, declaró en Panamá, donde fue detenido la pasada semana, cuando intentaba trasladarse a EEUU. Guillermo Parada admitió hechos ilícitos y culpó a su hermano, Antonio. Al respecto, el Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, dijo que “el señor Parada, con su defensa, se hace presente en la audiencia y él solicita hacer uso de la palabra, los magistrados le conceden y él refiere sobre la existencia de hechos ilícitos, particularmente de 17 ítems fantasmas en Saguapac, y responsabiliza de eso a su hermano Antonio Parada”. En ese contexto, Morales, en entrevista en radio Patria Nueva indicó este miércoles que “hace dos o tres días estalló otro problema, una cooperativa, Saguapac, ítems fantasmas, que bueno sería que se haga una auditoría a las cooperativas de servicios básicos. Servicios básicos, por Constitución es un derecho humano y no puede ser que familias lucren de los servicios básicos como la CRE, Cotas o Saguapac”, indicó. “Qué bueno sería -añadió- no sé si la Contraloría o la Procuraduría o el mismo Gobierno nacional, (realice) alguna auditoría externa para ver cómo se maneja ese modelo. Esa forma de administración no se puede llevar al interior del país”. Dijo que las auditorías externas podrán confirmar la eficiencia del modelo aplicado en esas cooperativas, pero también podrán detectar si ese modelo “es para lucrar como familias o inclusive para robar mediante ítems fantasmas. No compartimos”. La investigación judicial sobre los ítems fantasmas en instituciones de Santa Cruz se realiza en reserva debido a que las partes involucradas accedían a declaraciones de los testigos, entorpeciendo la recolección de información por los fiscales. Involucrados en fugas de Murillo y López Por otra parte, el expresidente Morales dijo que recibió documentación sobre las personas que ayudaron a las fugas de Arturo Murillo y Luis Fernando López, exministros del régimen de Jeanine Áñez, al exterior. Explicó que esa documentación la entregará personalmente al presidente Luis Arce para los fines que corresponda ya que el pueblo boliviano continúa exigiendo justicia para los masacrados en 2019, periodo en el cual Murillo, López y Áñez estaban en el poder.