Bukele promueve campaña que insta a perder peso para reducir riesgos por COVID-19







05/01/2022 - 20:14:37



VOA.- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, promovió en sus redes sociales una nueva campaña de su gobierno que insta a los salvadoreños a hacer ejercicios y mantener un estilo de vida saludable para evitar enfrentar al COVID-19.

Un video en que aparecen personas jóvenes haciendo ejercicios, corriendo o caminando, ilustra la campaña que advierte que las personas obesas tienen más riesgo de complicaciones en caso de contraer el coronavirus.

"Un estilo de vida saludable también ayuda a reducir las complicaciones de COVID-19", dice el anuncio. "Los adultos mayores y las personas con obesidad, presión arterial alta, diabetes o enfermedades crónicas son los grupos con mayor riesgo de mortalidad".

Our new ad campaign, to help prevent #COVID19 deaths and hospitalizations. pic.twitter.com/QIS5B02hnP