Exjefe de la FELCC: Había elementos suficientes para sustentar casos de terrorismo y fraude





05/01/2022 - 18:43:59

Erbol.- El coronel Iván Rojas, exdirector nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), que ejerció durante el gobierno transitorio, aseveró este miércoles que en su gestión existían elementos suficientes para sustentar que en el país se desarrollaron hechos de terrorismo y fraude electoral en 2019. En entrevista con ERBOL, Rojas explicó que la FELCC trabaja en la investigación bajo la dirección funcional del Ministerio Público sobre hechos cometidos por personas sin importar su filiación. Consultado sobre las investigaciones de presuntos hechos de terrorismo, confirmó que se ha llevado adelante investigaciones “post 10 de noviembre” (fecha que en 2019 renunció Evo Morales) y que evidentemente “se ha tenido los elementos suficientes y son parte del cuaderno de investigaciones”. Dijo que esos elementos suficientes permitieron en su momento poder realizar imputaciones, pero lamentó que no se haya llegado a hacer acusaciones. “El único caso a nivel nacional que estaba para tener que ir a juicio con una acusación era el caso de la muerte del dirigente cívico en Montero, el caso Cofadena, ese tenía que ir a juicio, tenía una informe conclusivo. No llegó a juicio y posteriormente ya es de conocimiento público estos casos quedaron en la nada”, detalló Rojas en el programa La Mañana en Directo. Reiteró que habían los elementos suficientes para realizar imputaciones y continuar la investigación respectiva. Aseguró tener los documentos. “Se han tenido los elementos suficientes y, nuevamente reitero, cuando Iván Rojas habla y dice que habían los elementos suficientes es porque tiene el respaldo documental respectivo”, enfatizó. Respecto a la investigación por el caso fraude electoral, cerrado en 2021 por la Fiscalía, el exjefe de la fuerza anticrimen sostuvo que también había elementos. “Yo solamente voy a referirme con dos frases chiquitas. La pregunta es: ¿hay elementos?, y la respuesta es sí, muchos elementos”, manifestó Rojas a tiempo de señalar que hablar del tema requeriría más tiempo. Rojas se encuentra actualmente fuera del país (no mencionó dónde). Se calificó como “autoexiliado” que tuvo que abandonar Bolivia junto a su familia. Pidió que sus declaraciones de ahora no vayan a ser un motivo para iniciar una “cacería de brujas” en contra de la familia de su esposa y sus hermanos, quienes aún están en Bolivia. Se defiende de las acusaciones en su contra Iván Rojas tiene en su contra varios procesos tanto en la vía disciplinaria de la Policía, como penal. Incluso ya cuenta con resoluciones de baja de la fuerza del orden, por acusaciones como deserción y motín, pero además ya cuenta con acusación formal por legitimación de ganancias ilícitas. Respecto al caso de legitimación de ganancias ilícitas, argumentó que el informe que lo incrimina comprende de 2009 a 2019 sin tomar en cuenta un análisis patrimonial de 20 años anteriores que ya ejerció como policía y el hecho de que su esposa ya trabajaba desde sus 19 años de edad. Afirmó que, además de policía, ejercía como como docente en la universidad policial, en una universidad privada, tenía actividades de consultoría, además de actividades comerciales de compraventa de vehículos y luego compraventa de inmuebles. Negó que haya tenido cuatro millones y medio en sus cuentas y denunció que para llegar a esa cifra le sumaron incluso la cuenta corriente que tenía su esposa como secretaria de Hacienda de la junta de vecinos, donde recibía aportes. Respecto al caso de la desaparición de la libreta militar de Evo Morales, Rojas recordó el video en que se escucha al viceministro Javier Issa revelando que el documento había sido quemado. Señaló que ese caso fue uno de los factores que le obligaron a salir del país. Anunció que en su momento dirá nombres de quienes se acercaron a él, tras las elecciones de 2020 y de cómo surgió la grabación.