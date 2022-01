FELCC aprehende a un cajero de la CNS implicado en los contratos fantasmas en La Paz





05/01/2022 - 18:40:30

ABI.- El subdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), José Donaire, informó este miércoles que se aprehendió a un quinto implicado en el caso “contratos fantasmas” en la Caja Nacional de Salud (CNS) de la ciudad de La Paz, tras prestar su declaración informativa ante la Fiscalía. “En las últimas horas fue convocado un personal que, aparentemente, habría tenido responsabilidad, ya que luego de su declaración informativa, por disposición de la Fiscalía, ha sido aprehendido y está a la espera de lo que pueda determinar la probable imputación y lo que determine la autoridad jurisdiccional”, explicó Donaire en declaraciones difundidas por Red Patria Nueva. El nuevo sindicado fue identificado como William V., es la quinta persona aprehendida en el marco de las investigaciones de los contratos fantasmas en la CNS. Según las investigaciones preliminares, era el cajero de la institución y al no denunciar esas irregularidades, o contrastar los documentos, está implicado por presunta complicidad. “Estaba ejerciendo el cargo de cajero (…), aparentemente no habría advertido esta aparente irregularidad, lo que ha significado una aparente complicidad”, acotó el jefe policial. En diciembre de 2021, se identificó que Antonio Parada Vaca, principal sindicado en el cobro de 800 “ítems fantasmas” en el municipio de Santa Cruz, trabajó también como jefe de Recursos Humanos en la gestión 2020 en la institución de seguro social de corto plazo, donde se detectaron “contratos fantasmas” a nombre de personas que dejaron su currículum en la institución sin que los postulantes se enteren. Las irregularidades se conocieron a denuncia de una enfermera que no logró cobrar su Bono Contra el Hambre porque figuraba como funcionaria de la CNS, por lo que denunció el hecho. El Ministerio Público inició las investigaciones y encontró varias irregularidades, al inicio se estimó alrededor de 80 “contratos fantasmas”, pero se presume que son más a medida que avanzan las investigaciones. Hasta la fecha, ya suman cinco las personas aprehendidas en el marco de las investigaciones de una presunta “red de corrupción” que operaba al interior de ese seguro social. Cuatro personas ya están con detención preventiva y quedan tres órdenes de aprensión para ser ejecutadas, entre ellas una en contra de Parada Vaca.