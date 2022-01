Lo expulsó en un partido de fútbol y después terminaron profundamente enamorados





05/01/2022 - 14:53:23

Infobae.- Hay una historia de amor que ha generado un gran impacto en toda Europa, ya que nació de una manera muy particular. Una expulsión en un partido de la Eerste Divisie, como se conoce a la segunda división de los Países Bajos, dio inició a una relación entre un futbolista llamado Jeff Hardeveld y la árbitra Shcona Shukrula. Ambos han confirmado que están en pareja a través de sus redes sociales y varios medios se hicieron eco de la noticia. Todo comenzó el pasado 13 de agosto en el duelo que disputaron el FC Emmen y FC Eindhoven en el Estadio De Oude Meerdijk, un encuentro correspondiente a la segunda jornada del torneo. En el minuto 91, con el Eindhoven ganando 1-0, Jeff Hardeveld fue expulsado por el árbitro Sander van der Eijk. Se marchó del campo de juego muy ofuscado y tuvo una pequeña discusión en el túnel de vestuarios con Shona Shukrula, famosa colegiada neerlandesa, quien suele ejercer de cuarta árbitra en partidos de la segunda división, además de dirigir en la Eredivisie femenina y en partidos internacionales. Ese cruce entre ambos cambió sus vidas. Según el diario Telegraaf, esa fue la primera vez que Jeff y Shona se conocieron, pero a partir de allí empezaron a tener contacto y nació el amor. Todo marchó bien entre ellos, al punto que en las últimas horas han anunciado que están oficialmente juntos con fotos de una romántica escapada de Año Nuevo a Roma. Cada uno hizo su camino por separado hasta este punto. Jeff Hardeveld inició su carrera las filas del Feyenoord cuando era joven, luego vistió las camisetas del Utrecht y Heracles Almelo, hasta que luego firmó en el FC Emmen. Este jugador de 30 años se desempeña como lateral izquierdo y ha tenido experiencia en las selecciones juveniles de su país, pero luego su potencial se fue apagando y no logró afincarse en la primera división. No obstante, Hardeveld llegó al FC Emmen con la intención de regresar a la máxima categoría del fútbol holandés. Su equipo actualmente marcha tercero en la tabla de posiciones con 39 puntos, a seis unidades del líder FC Volendam y a solamente tres del SBV Excelsior. El puntero y el escolta ascienden de forma directa y del tercero al octavo juegan un play-off para ascender. Por su parte, Shcona Shukrula también tiene 30 años y siempre le ha gustado el fútbol, incluso jugó en AFC ‘34 Alkmaar pero luego se inclinó por el arbitraje. Empezó a trabajar en la Federación de Fútbol de Países Bajos (KNVB) desde la temporada 2009/10 y poco a poco se convirtió en una referente dentro de su país, lo que le permitió alcanzar la calificación como árbitra internacional de la FIFA en 2017. El 14 de diciembre de 2019 se convirtió en la primera mujer en arbitrar un partido del más alto nivel amateur masculino en su país y un año más tarde comenzó a ejercer de cuarta árbitro en la Eerste Divisie. También ha sumado experiencia como jueza principal en partidos de fútbol profesional masculino, como cuando dirigió el amistoso de pretemporada entre el Ajax y el KVV Quick ‘20 en el pasado mes de julio. Ahora Jeff y Shcona disfrutan de compartir sus vidas. Después de varios meses de aquel primer encuentro fortuito que tuvieron en un partido de fútbol, decidieron comenzar el 2022 con un viaje a la capital italiana para disfrutar de las vísperas de Año Nuevo y hacer oficial su historia de amor a través de las redes sociales.