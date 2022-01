No pueden obligar a vacunarnos: Magisterio Rural anuncia médidas a partir de la próxima semana





05/01/2022 - 13:53:08

Los maestros dicen que el gobierno no puede obligar a la gente a vacunarse, por lo que a partir de la próxima semana realizarán una serie de medidas para que el gobierno abrogue los decretos 4640 y 4641 El representante del Magisterio Rural Departamental de La Paz, Ruddy Callisaya, afirmó que este miércoles terminó el plazo que se dio al Gobierno para que abrogue los decretos supremos 4640 y 4641, que exigen el carnet de vacunación o la prueba PCR, y anunció que desde la próxima semana se declaran “en pie de lucha”, publica Página Siete. “Hemos dado un plazo que ha concluido hoy para que el Gobierno abrogue los decretos supremos 4640 y 4641, de forma paralela hemos quedado en emitir documentos con los asesores jurídicos de las diferentes organizaciones sociales. Nosotros estamos acordando y por estrategia no vamos a decir, pero la próxima semana vamos a entrar en pie de lucha”, afirmó el representante en contacto con Fides. Callisaya indicó que confían en que las autoridades puedan reconocer el "error" al emitir las normas y así decidan abrogarlas porque no están dispuestos a ser "experimentos de vacunas" que no tienen un estudio científico, según ellos. “En estos días hemos acordando con las diferentes organizaciones sociales y sindicatos sobre este regalo de fin de año que nos da el Gobierno y prácticamente es una decepción de parte de nuestras autoridades imponiéndonos un decreto y anteponerla por encima de una Ley como es la Constitución, no nos pueden obligar a vacunarnos”, manifestó. Agregó que los llaman antivacunas, pero ellos no están en contra de las vacunas y que los que quieran recibir las dosis tienen todo el derecho, pero también exigen que respeten la voluntad del pueblo, ya que lo hacen obligatorio al pedirles el carnet de vacuna para ingresar a establecimientos públicos y privados.