Río: Cancelan carnaval callejero por aumento de nuevos casos de covid-19





05/01/2022 - 12:13:30

Agencia Brasil.- Las autoridades de Río de Janeiro decidieron suspender las comparsas callejeras del próximo carnaval. La decisión se tomó con base en datos epidemiológicos que muestran un nuevo aumento de los casos de covid-19 tras un periodo de descensos. Así lo anunció el alcalde Eduardo Paes tras una reunión con representantes de comparsas. "El carnaval callejero, tal como se realizaba hasta 2020, no se pudo realizar en 2021 y no se realizará en 2022. Estoy hablando como un alcalde y un ciudadano aficionado al carnaval, pero lamentablemente no podremos hacerlo", dijo. De acuerdo con Paes, se mantienen los desfiles de escuelas de samba en el Sambódromo y los bailes en locales cerrados. Queda por detallar un protocolo de control para el público. Estar al día en la vacunación será uno de los requisitos para poder acceder a estos eventos. También será necesario el uso de máscaras. Algunas comparsas tradicionales de Río de Janeiro (llamadas "blocos" en Brasil), como la Banda de Ipanema y el Bloco da Preta, que atraen a grandes multitudes, ya habían informado de que no desfilarían este año. Otras están a la espera de una decisión de las autoridades públicas. Antes de la pandemia, participaban en el carnaval callejero de Río de Janeiro cerca de 450 blocos, lo que exigía previa planificación y coordinación entre diversos organismos públicos como la Guardia Municipal, la Compañía de Ingeniería de Tráfico (CET-Rio) y la Compañía Municipal de Limpieza Urbana (Conlurb). El evento también requiere una infraestructura adecuada para, por ejemplo, proporcionar aseos químicos.



Aumento de casos De acuerdo con el secretario municipal de salud, Daniel Soranz, el aumento de los casos de covid-19 está relacionado con la variante ómicron. "Durante 17 semanas, registramos una reducción de casos de covid-19. De pronto, empezamos a notar un aumento de nuevos casos y esto suele indicar el surgimiento de una nueva variante. Afortunadamente, no aumentaron los casos graves, muertes y hospitalizaciones. Por supuesto, aún es pronto para sacar conclusiones", dijo Soranz.