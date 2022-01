Bolsonaro es dado de alta, pero todavía no se sabe cuando regresará a Brasilia





05/01/2022 - 12:07:46

Agencia Brasil.- El presidente brasileño Jair Bolsonaro anunció este miércoles a través de su cuenta en Twitter que fue dado de alta después de dos días internado en el Hospital Vila Nova Star, en São Paulo, a raíz de una obstrucción intestinal. "Recién dado de alta. Gracias a todos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece'", escribió. Todavía no se sabe cuando el mandatario regresará a Brasilia, ni cuáles serán sus próximos compromisos. Ayer (4), los médicos le retiraron la sonda nasogástrica que utilizó durante el tratamiento y descartaron operarle, ya que los medicamentos fueron suficientes para resolver la obstrucción. En la madrugada del lunes (3), Bolsonaro, que había estado pasando las vacaciones en el estado suereño de Santa Catarina, fue trasladado a São Paulo bajo la sospecha de una nueva obstrucción intestinal.