Tarija: Torrencial lluvia causó destrozos, apagón y un desalojo de emergencia





05/01/2022 - 09:05:24

El País.- La tarde de este martes fue difícil para muchos, pues una torrencial lluvia con granizo y tormenta eléctrica cayó sobre Tarija, ocasionando varios destrozos en la capital tarijeña, entre éstos un apagón de luz en casi toda la ciudad, la caída de varios árboles en distintos puntos, pero además se reportó la caída de al menos 5 postes y líneas de energía eléctrica sobre la avenida La Paz. Justamente uno de los puntos, donde hubo más destrozos fue en la avenida La Paz, entre las calles Belgrano e Ingavi, pues de acuerdo a un informe de Servicios Eléctricos de Tarija (Setar) la lluvia afectó los postes y líneas de transmisión, lo que impidió la transmisión entre las subestaciones de Villa Avaroa y La Tablada, ocasionando el corte de energía eléctrica hasta horas de la noche. A raíz de esta situación, Setar tuvo que desplazar varias cuadrillas para reparar el daño causado por la lluvia. Otro de los puntos fuertemente afectados fue la zona donde se encuentra el Hospital Obrero, cuyas calles y domos de atención Covid sufrieron anegaciones, perjudicando tanto a trabajadores del nosocomio como a los transeúntes. Se intentó conseguir información oficial desde el hospital, pero esto no fue posible pues no se obtuvo una respuesta del director de ese nosocomio. Sin embargo, en contacto telefónico con el director de la Unidad de Gestión de Riesgos del Municipio, Álvaro Baldivieso, éste confirmó que la lluvia causó varias caídas de árboles en diferentes puntos de la ciudad e inundaciones, siendo una de las partes más afectadas la urbanización Los Ángeles, que es el lugar donde viven las personas con discapacidad. Asimismo, Baldivieso informó que en el barrio Las Cañadas, una familia-integrada por siete niños, tres mujeres, una de ellas en etapa de gestación y dos personas de la tercera edad- tuvo que ser desalojada de su vivienda, toda vez que todas sus pertenencias se mojaron por completo. A raíz de este hecho, todos ellos fueron llevados al albergue municipal para que puedan pasar ahí la noche. Pero aquello no fue todo, pues debido al corte de energía eléctrica, varios semáforos dejaron de funcionar y según informe preliminar esto fue lo que causó un accidente de tránsito sobre la avenida Víctor Paz, a la altura del barrio Morros Blancos, donde un motociclista resultó herido tras colisionar contra una vagoneta. Lluvias golpearon al Chaco Una situación similar a la ocurrida en la capital tarijeña se vivió en el municipio de Yacuiba, dónde una fuerte lluvia cayó en horas de la tarde y se extendió por más de cuatro horas, ocasionando que varias calles y avenidas se encuentren totalmente inundadas, se registre el corte de luz en varios barrios, pero además caigan varios árboles en diferentes arterias de la ciudad. Los reportes del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) no son nada alentadores, pues indican que las fuertes lluvias continuarán a lo largo de la semana.