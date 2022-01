Director de Epidemiología cree que la flurona influye en el crecimiento masivo de contagios en Santa Cruz





05/01/2022 - 08:54:22

El Deber.- Freddy Armijo, director nacional de Epidemiología, atribuyó a la “asociación de virus”, SARS-CoV-2 (coronavirus) y la influenza, el crecimiento masivo de contagios que registra Santa Cruz. El martes, el departamento cruceño reportó 6.047 nuevos infectados de coronavirus y también se conoció de posibles casos de ‘flurona’. “La única forma de explicarse este crecimiento masivo de datos, es que se están asociando dos virus, el del coronavirus y el virus de la influenza, si esto es así también tenemos que llamar a la población a vacunarse contra la influenza”, señaló el especialista. El martes se conoció que un paciente, de 65 años, dio positivo a Covid-19 e influenza de forma simultánea. El caso se encaja en lo que se denomina ‘flurona’, que es una coinfección de ambos virus y que está causando alarma en otros países, y habría más casos similares. “Santa Cruz se despidió de 2021 con un crecimiento de casos completamente inusitado, y no es que toda la semana epidemiológica ha sido así, comenzó desde el miércoles un crecimiento exponencial de casos, iba a un ritmo de 1.000 y algo de casos, después 3.000, 4.000 y hoy tenemos 6.000. Eso sale de todo comportamiento epidemiológico esperado, para que la enfermedad se comporte de esa manera deben estar sucediendo factores de riesgo muy particulares, nosotros pensamos y estamos profundizando ese estudio, que es un comportamiento biológico del virus”, acotó la autoridad. Despliegue de brigadas en Santa Cruz Armijo anunció que se multiplicará por ocho el número de médicos en la capital cruceña, quienes estarán desplegados en brigadas para ejecutar la vacunación y el testeo móvil, que se realizará por cuadrante, en coordinación con la Alcaldía y la Gobernación, para intentar interrumpir el avance de la enfermedad. “En Santa Cruz debemos tomar medidas muy especiales a diferencia del resto del país, porque el resto del país no está creciendo al ritmo de Santa Cruz, es fundamental la vigilancia epidemiológica activa, hemos traído más de 100 médicos para incrementar nuestra fuerza de trabajo en la contención de esta enfermedad, como Santa Cruz está dividida por cuadrantes, iniciar por uno hasta tener impacto, luego pasar a otro y así, sucesivamente”, detalló. Recalcó que son tres aspectos que pueden cortar la transmisión acelerada del coronavirus: la vacunación, la vigilancia epidemiológica activa y la participación de la población en el cumplimiento de medidas de seguridad, que, indicó, “en todo el país se ha descuidado”. Respecto a la variante ómicron, dijo que la única forma de afirmar que la variante ya está es por laboratorio, "pero eso todavía no se ha podido demostrar, hay que esperar, probablemente este comportamiento pueda deberse a algo parecido, pero no hay confirmación en laboratorio”, concluyó en entrevista con Unitel.