Hay presión de 4 bloques para el cambio de ministros y el MAS lanza advertencias





05/01/2022 - 08:40:20

El Deber.- Luis Arce enfrenta la presión de al menos cuatro flancos internos del Movimiento Al Socialismo (MAS) que quieren un gabinete renovado. El mandatario todavía analiza hacer ajustes en su entorno, mientras el Pacto de Unidad, dirigentes masistas, legisladores oficialistas y organizaciones alejadas del MAS piden al jefe de Estado el cambio de sus colaboradores. Ayer, el secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores Fabriles Bolivia, Mario Segundo, se sumó al pedido de cambios en el gabinete de Arce. El dirigente observó a cuatro allegados del mandatario y los cuestionó por no atender las demandas de los fabriles. Segundo pidió el cambio de los ministros de Justicia, Iván Lima; de Trabajo, Verónica Navia; de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca, y de Salud, Jeyson Auza. “El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural no desarrolló políticas ni proyectos de reactivación económica para nuestro sector ni procedió a nuevos mercados de exportación. Además, el Ministerio de Salud no atendió los hechos irregulares en la Caja Nacional de Salud (CNS) y hubo una mala atención a nuestros afiliados”, denunció Segundo. Sobre Navia, el dirigente aseguró que el Ministerio de Trabajo no atendió los requerimientos de su sector y de Lima dijo que se “aplazó” en su tarea. “Creo que todos los ministros tienen nota baja, pocos se salvan”, consideró el dirigente fabril. Presión de sectores Ever Rojas, ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), informó que el Pacto de Unidad, el conglomerado de sectores afines al MAS, convocará a los ministros de Arce para que brinden un informe de gestión. El dirigente detalló que este encuentro debía realizarse la primera semana de enero, pero por el rebrote de la pandemia se analiza si la reunión será presencial o virtual. Rojas habló de observaciones a, por lo menos, cuatro ministros de Estado. “Vamos a convocar a los ministros. Era la primera semana (de enero). (También) vamos a convocar a nuestras organizaciones y veremos el parámetro de evaluación a los ministros, deben dar su informe, vamos a valorar y ver qué ministro ha trabajado y cuál no”, detalló Rojas. Los sectores afines al oficialismo observan que ocho ministros de Arce no tengan militancia política del MAS y piden su destitución. En esa lista de observados figuran el canciller Rogelio Mayta; el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo; el de Justicia, Iván Lima; de Economía, Marcelo Montenegro; de Hidrocarburos, Franklin Molina; de Minería, Ramiro Villavicencio; de Planificación, Gabriela Mendoza; y de Trabajo, Verónica Navia. La dirigencia del MAS también hará una evaluación de los ministros y sugerirá el cambio de algunos. El vicepresidente del partido oficialista, Gerardo García, se refirió a la molestia en algunos sectores porque el entorno de Arce no escuchó sus demandas. Como partido, el líder del MAS, Evo Morales, pidió el cambio del gabinete. El expresidente cuestionó al equipo de ministros por no ser políticos y tener un rol más técnico. “Algunos ministros que dicen: ‘yo no soy político, soy técnico’. A uno de ellos conozco, ni siquiera es técnico, grave, no puede ser, pues. Es un gabinete político y mi recomendación pública desde acá hermano Lucho es que se tiene que cambiar ministros”, exigió Morales en el encuentro de cocaleros de la semana pasada. En Cochabamba, la dirigencia regional del MAS también se estrelló contra el gabinete político de Arce. El dirigente Víctor Soliz, que representa a Sacaba, cuestionó a todos los ministros y sobre todo a Del Castillo. El dirigente pidió que en su lugar sea designado Juan Ramón Quintana. “Todos los ministros deberían hacer un cambio total (porque) hay gente que quiere trabajar. Nosotros pedimos como organizaciones sociales que tal vez nuestro hermano y compañero Juan Ramón Quintana sea ministro, ponga orden en Bolivia”, dijo Soliz.

En el Legislativo también crece la presión para que Arce cambie a su equipo de colaboradores. El diputado Héctor Arce (MAS) advirtió al mandatario que si no hace modificaciones habrá un pronunciamiento sobre el tema. “Se le ha hecho (a Arce) las recomendaciones y nosotros estamos aguardando el 22 de enero para ver cuáles son los cambios que se van a hacer. De no producirse estos cambios, ya en su momento, nosotros, como legisladores, nos vamos a pronunciar porque hay algunos cuestionamientos, incluso sobre la transparencia de algunos viceministros que no están actuando conforme a ley”, advirtió Arce.