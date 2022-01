Costo de pruebas de laboratorio para COVID-19 no puede sobrepasar los Bs 450





04/01/2022 - 19:43:41

ABI.- El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, informó este martes que el costo de las pruebas PCR en laboratorios privados no puede sobrepasar los Bs 450 y la toma de muestras los Bs 100, conforme a una Resolución del Ministerio de Salud y Deportes. “Está incluido el diagnóstico del COVID-19, que pasa por las pruebas PCR. De acuerdo a la Resolución Ministerial no pueden cobrar más allá de los 450 bolivianos, que es el techo tope que está aprobado por el Ministerio de Salud, y la toma de muestra 100 bolivianos; por tanto, los cobros por encima de estos montos se constituyen en agio y eso puede provocar la imposición de una sanción”, dijo a la ABI. La autoridad aseguró que se hará respetar los costos regulados mediante la Resolución Ministerial N° 43 del 27 de enero de 2021, que aprobó la lista de precios para servicios de salud en establecimientos farmacéuticos, laboratorios y clínicas del país.

Silva recordó que, en gestiones pasadas, las pruebas PCR tenían un costo de hasta Bs 1.800 y cuando el Gobierno nacional implementó las pruebas gratuitas, los precios de las pruebas PCR también bajaron hasta Bs 300. “Vamos a realizar los controles respectivos a fin de evitar que los usuarios y consumidores que requieran este servicio no paguen más allá de lo que ha establecido el Ministerio de Salud y Deportes”, aseguró. Adelantó que se efectuarán operativos de control en farmacias para verificar el costo de los medicamentos que tienen que estar acorde a la RM 43; también realizarán similar trabajo en las clínicas privadas, laboratorios, incluso en funerarias para controlar la calidad de servicios y los precios. “Los controles también van a estar referidos al cobro de garantías, anticipos o exigir cualquier otra prenda de garantía, sea personal o real. Algunas clínicas que han estado pidiendo en la segunda y tercera ola un adelanto de 5.000 a 10.000 dólares, o en su caso, los papeles de un vehículo, casa o finalmente garantes personales. Está prohibido pedir estas garantías”, aseveró. Según el comunicado 03/2022 del Servicio Departamental de Salud (Sedes) La Paz, los laboratorios autorizados para realizar pruebas para COVID-19, tanto en el sistema público, seguridad social y privados alcanzan a 111 establecimientos. El Sedes La Paz recomienda a la población verificar en su página la nómina oficial y no dejarse engañar con gente inescrupulosa que, con el fin de lucrar, ofrecen esos servicios en las redes sociales. La nómina de los laboratorios autorizados puede ser verificada en el siguiente link: https://www.facebook.com/Sedeslp/photos/pcb.4900973996590260/4900973413256985