Nuevo estudio: La variante ómicron es más transmisible que la delta entre los vacunados





04/01/2022 - 18:22:12

RT.- La variante ómicron del coronavirus es más transmisible que la cepa delta entre las personas vacunadas, según se desprende de un estudio publicado la semana pasada en el portal de preimpresión medRxiv. Tras examinar a casi 12.000 familias danesas a mediados de diciembre, el grupo científico a cargo del estudio llegó a la conclusión de que ómicron es entre 2,7 y 3,7 veces más infecciosa que la variante delta entre los individuos vacunados, mientras que para las personas no inoculadas no existe una diferencia significativa en la transmisibilidad de las dos variantes. Asimismo, observaron que las personas que se pusieron la vacuna de refuerzo tienen, por lo general, una transmisibilidad reducida, mientras que los individuos no vacunados tienen una transmisibilidad más alta en comparación con los individuos vacunados con la pauta completa. "Nuestros hallazgos confirman que la rápida propagación de la variante ómicron puede atribuirse principalmente a la capacidad de evasión inmunitaria más que a un aumento inherente de la transmisibilidad básica", señala el estudio. Por su parte, Tyra Grove Krause, epidemióloga jefa del Instituto Estatal del Suero de Dinamarca, indicó a medios locales que, pese a ser más transmisible, la variante ómicron parece inducir una enfermedad menos grave. "Aunque la ómicron seguirá ejerciendo presión sobre nuestro sistema sanitario, todo indica que es más leve que la variante delta", señaló la experta, quien agregó que en dos meses "las infecciones comenzarán a reducirse", lo que permitirá recuperar la normalidad. La variante ómicron (B.1.1.529), detectada por primera vez en el continente africano en noviembre de 2021, se caracteriza por una alta cantidad de mutaciones y por su mayor capacidad para esquivar la protección de las vacunas existentes. No obstante, los primeros datos sugieren una menor gravedad de la enfermedad en los pacientes infectados con la cepa ómicron.