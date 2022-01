Rómulo Calvo da positivo a Covid-19





04/01/2022 - 17:42:10

Los Tiempos.- El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, dio positivo a coronavirus Covid-19, informaron desde la entidad cívica. Esta situación obligó a los cívicos a replantear la fecha de la reunión que se tenía con sus pares departamentales para analizar las acciones de defensa de la democracia. "En las últimas horas, el doctor Calvo ha dado positivo al covid por lo tanto no hay fecha programada para la reunión (de cívicos). La intención de la reunión a nivel nacional para coordinar medidas sigue vigente, es necesaria, pertinente, la situación así lo amerita. Sin embargo, mientras el presidente no se encuentre con una salud estable y libre del famoso virus, no podemos adelantar en el tema", dijo Fernando Larach, vicepresidente de la entidad. El cívico indicó que Calvo "está estable" y que antes de enfermarse ya se cuidaba con vitaminas y otros de carácter preventivo. "En este momento está en su casa, bastante estable, no tiene ninguna complicación. Esperemos que luego de los 10-14 días que tiene que pasar el proceso del virus hasta que dé negativo pueda reincorporarse a las funciones del comité", dijo Larach. Calvo se suma a una lista de figuras afectadas actualmente por el virus, entre los que se incluyen el exgobernador de Santa Cruz Rubén Costas y el actual alcalde cruceño Jhonny Fernández. Bolivia vive una cuarta ola con récord de casos, sobre todo en la región de Santa Cruz.