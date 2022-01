Arce anuncia que trabajará con organizaciones en regiones donde no ganó el MAS





04/01/2022 - 17:36:11

La Razón.- El presidente Luis Arce anunció este martes que, para la ejecución de proyectos productivos y de industrialización, trabajará con las organizaciones sociales en los departamentos o municipios donde el Movimiento Al Socialismo (MAS) no ganó las elecciones subnacionales de 2021. “Lamentamos no haber ganado la gobernación aquí en el Beni porque tenemos grandes planes para industrializar, grandes planes para sacar adelante, por eso, hermanos y hermanas, allá donde no hayamos ganado ni la alcaldía ni la gobernación, vamos a trabajar con nuestras organizaciones sociales en estos programas productivos y de industrialización”, dijo Arce en un acto público realizado en Yucumo. El Gobierno impulsa una política de industrialización con sustitución de importaciones porque, según el Jefe del Estado, los bolivianos tienen todo lo que necesitan, aunque muchos de sus productos actualmente no sean utilizados para la industrialización. Por eso, por ejemplo, “tenemos un plan para dejar de importar el diésel (porque) somos productores de gas, pero somos importadores de líquidos y ustedes usan el diésel en la agricultura, en los tractores, en los camiones y ese diésel es importado”, recordó. Sin embargo, el Gobierno proyecta un plan para producir diésel en Bolivia a partir de “ciertas plantitas”, según el Presidente. Es así que “estamos haciendo un programa (…) para empezar a comprar todo lo que genera aceite en Bolivia, (es decir) el Estado compra, produce el aceite y del aceite sale el diésel que vamos a necesitar y (con eso) ya vamos a dejar de importar el diésel”, explicó.