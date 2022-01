Magisterio Rural da 24 horas para abrogar DS 4641 y declara persona no grata a Evo





04/01/2022 - 17:29:16

Página Siete.- El Magisterio Rural Departamental de La Paz dio 24 horas de plazo al Gobierno para que abrogue el Decreto Supremo 4641 —que dispone el carnet de vacunación para ingresar a las instituciones públicas y privadas— porque lo considera inconstitucional; de lo contrario advierte con iniciar movilizaciones. Además declaró persona no grata al jefe del MAS Evo Morales por decirles que abandonen las unidades educativas si no están dispuestos a iniciar las clases presenciales. "Tenemos el regalo de Año Nuevo de parte del Gobierno con la aprobación de los Decretos Supremos 4640 y 4641 que lamentablemente vulnera nuestra Constitución y como Magisterio pedimos la inmediata abrogación del Decreto 4641 durante el día, caso contrario la población se verá obligada a marchar en las calles y convulsionar el país; también pedimos la destitución del ministro de Salud (Jeyson Auza) y sus viceministros”, advirtió este martes el dirigente del Magisterio Rural paceño, Ruddy Callisaya. El representante dijo que no puede ser que un decreto esté por encima de la Ley 1359, que manifiesta que ningún ciudadano puede ser sometido a la vacuna obligatoria, en ese sentido observó que las diferentes entidades como los bancos exijan el carnet de vacunación, lo que provoca que la población no pueda cobrar sus bonos, rentas ni pagar servicios básicos, entre otros. “No estamos en contra de la vacunación, cada ser humano tiene derecho a decidir qué hace con su cuerpo humano y nosotros como padres de familia también tenemos derecho a decidir por nuestros hijos y el Estado no puede decidir qué hacer con nuestros cuerpos”, cuestionó. En una conferencia conjunta, el presidente del Comité Cívico pro-ciudad de El Alto, Gregorio Gómez, manifestó que no serán "cómplices" de algo que consideran que no es bueno para la población. “Son diferentes sectores los que se están sumando a esta lucha en defensa de la vida, estamos abogados, mineros, maestros, gremiales, jubilados, padres de familia, por lo tanto, pedimos la inmediata abrogación del decreto 46421 y la renuncia del Ministro de Salud, por no consensuar con la población. Les damos dos caminos la abrogación y la renuncia, de lo contrario vamos a salir a movilizarnos”, manifestó Gómez. Persona no grata Callisaya afirmó que en el Magisterio Rural Departamental de La Paz están molestos contra Morales, por las recientes declaraciones de desafío al Magisterio boliviano, al argumentar que deben abandonar las unidades educativas si no están de acuerdo para iniciar las clases presenciales. “Le decimos a este caballero (Evo Morales) que se informe, porque nosotros hemos estado pasando clases presenciales en las 20 provincias desde el inicio de clases, por eso declaramos persona no grata al expresidente Evo Morales, además de eso no puede ejercer con tiranía, porque no nos representa. Ante tales declaraciones, en las próximas horas vamos a tomar drásticas decisiones, por lo tanto, el Magisterio Rural nos declaramos en pie de lucha”, advirtió. El fin de semana, en una reunión en el Trópico de Cochabamba, Morales advirtió que si algún profesor no quiere trabajar de manera presencial por la pandemia “mejor que se vaya”.