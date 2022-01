Un 2% de diputados decidió no vacunarse y tendrá que sesionar vía virtual





04/01/2022 - 16:51:39

ABI.- El 2% del total de diputados no recibió ninguna de las dosis de la vacuna contra el COVID-19, informó este martes el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, por lo que, adelantó, deberán sesionar vía virtual. “Tenemos el 2 por ciento de diputadas y diputados que no se han acogido a la vacunación, por supuesto los respetamos, se respeta, no es una razón para demandarlo en una Comisión de Ética, así como se indica que la vacunación es totalmente voluntaria y nosotros vamos a cumplir como corresponde”, aclaró. Recordó que las diputadas y diputados que no cuenten con la vacuna, tienen la opción de presentar su prueba PCR, pero de no contar con la misma deberán sesionar vía virtual. “El que no está o no se ha vacunado presentará su PCR, como corresponde, y hay otra posibilidad, si ese colega no presenta su carnet, ni está en la posibilidad de hacer su prueba PCR, entonces en una sesión no va a participar, sino se le va a habilitar de manera virtual, entonces estamos cumpliendo como corresponde su decisión”, aclaró. Reiteró que para el ingreso a las instalaciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), los legisladores deben presentar su carnet de vacuna o prueba de PCR, caso contrario no podrán acceder a ese predio. “El diputado o diputada que esté vacunado, pues sencillamente podrá ingresar a estos espacios más de concentración, ahí podrá cumplir su trabajo presentando su carnet de vacuna”, manifestó.