El MAS investigará presunto sobreprecio de $us 10 millones en el Vertedero Municipal de Santa Cruz





04/01/2022 - 16:49:47

El diputado Rolando Cuellar (MAS) anunció este martes la investigación y fiscalización del Vertedero Municipal de Santa Cruz, porque se denunció que existe un daño económico de aproximadamente de $us 10 millones en el municipio cruceño. “El día de mañana (miércoles) a las 07.00 vamos a estar en el vertedero porque nos estamos apersonando a una denuncia que hay sobre daño económico al Estado de 10 millones de dólares con sobreprecio”, indicó Cuellar a los medios de comunicación. Aseveró que también se continuará investigando los presuntos actos irregulares que se cometió durante la anterior gestión de la alcaldía cruceña. “Estos predios equivalen a dos dólares el metro cuadrado y la señora Angélica Sosa ha comprado a cinco dólares el metro cuadrado, en ese sentido, nosotros el día de mañana vamos a fiscalizar, vamos a estar en el vertedero, vamos a inspeccionar y vamos a sacar nuestro informe”, indicó. Aseveró que, con el informe que se realice, exigirán que la Fiscalía acelere el proceso de investigación sobre los presuntos hechos de corrupción en la alcaldía durante la administración de Angélica Sosa. “Ya con el equipo jurídico vamos a pedir que se impute a la señora Angélica Sosa y no solamente a ella como fue ‘verduga’ de Santa Cruz, sino como cómplice, a su esposo, y todos tienen que responder sobre este caso porque le han robado al departamento de Santa Cruz”, indicó. Reprochó que durante las gestiones anteriores se hayan dedicado a “robar” a la población y no hicieron obras en beneficio de la ella. Asimismo, cuestionó que los exconcejales y exautoridades no hayan fiscalizado. “Me sorprende ¿Por qué los anteriores concejales no han denunciado? (…). Es muy sospechoso que ellos no hayan denunciado esta mega corrupción es del siglo XXI”, indicó. Cuellar aseveró que se pedirá citar a otras exautoridades o personas que deberían fiscalizar durante los 10 años de gestión. “No vamos a permitir que sigan robando a los cruceños (…). No es posible que en 10 años de gestión no hayan fiscalizado tanto robo”, acotó. El 3 de enero, la directora municipal de Transparencia, Adriana Pedraza, informó que se detectaron varias irregularidades en la anterior administración del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz, por lo que iniciaron 18 procesos penales, entre ellos están los “contratos fantasmas” y el sobre precio en el Vertedero Municipal. La exalcaldesa Sosa tiene detención preventiva en el penal de Palmasola por el caso “ítems fantasmas” que se crearon en la gestión de Percy Fernández.