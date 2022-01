Influenza y coronavirus: La flurona ya está en América Latina







04/01/2022 - 08:20:35



Brasil y Paraguay ya reportaron casos de personas infectadas con COVID-19 e influenza al mismo tiempo, coinfección que acaba de ser bautizada en Israel como "flurona". Hasta el momento, los casos detectados son leves y, de acuerdo a un experto paraguayo, la coinfección es casi "imposible de distinguir" en tiempos de ómicron.



La detección en Israel del primer caso de 'flurona', como se ha denominado a la coinfección de COVID-19 y gripe en un mismo paciente, ya comienza a preocupar a los países de América Latina, enfrascados en el combate a la diseminación de la variante ómicron y el aumento de casos que produjo.



El primer caso fue registrado por el Hospital de Beilinson de la localidad israelí de Petaj Kihva pero, como desde el comienzo de la pandemia de COVID-19, la facilidad con la que ambos virus se diseminan hacían prever que no sería el último.



En efecto, Brasil sería el primer país latinoamericano en reportar un caso de 'flurona', si se confirma el testimonio de la familia de un adolescente que asegura haberse infectado con los dos virus al mismo tiempo. Según recogió la cadena Bandeirantes, un joven de 16 años de Rio de Janeiro comenzó a sentir "síntomas leves" por lo que la familia decidió que se sometiera a un test rápido capaz de detectar tanto el COVID-19 como las influenzas A y B. El resultado fue positivo para ambas enfermedades.



La familia del adolescente quiso corroborar el resultado, por lo que el paciente se realizó un perfil de patógenos respiratorios, que volvió a confirmar la presencia de COVID-19 y gripe en el paciente. De todos modos, autoridades de la Secretaría de Salud de Rio de Janeiro aseguran que aún no fueron notificados del caso.



Si bien el registro de los casos de este tipo podría variar en el mundo tras la detección de la 'flurona' en Israel, puede que la doble infección no sea una novedad para América Latina, donde la gripe no ha dejado de circular con fuerza durante la pandemia del coronavirus. En Río de Janeiro, sin ir más lejos, la influenza A provocó cinco muertes durante el año 2021, de acuerdo a datos de la Subsecretaría de Vigilancia y Atención Primera de la Salud citadas por la agencia de noticias Agencia Brasil.



El dato se torna preocupante a la luz de las comparaciones con años anteriores: en 2020 hubo una única víctima fatal por la gripe, al tiempo que en 2019 no habían pasado de dos fallecimientos. Solo en las primeras semanas de diciembre, Rio de Janeiro había reportado más de 20.000 casos de gripe entre su población.



Pero antes de que médicos de Israel decidieran bautizar a la doble infección como 'flurona', Brasil había detectado otros tres casos en el estado de Fortaleza: se trató de un hombre de 52 años y dos bebés de un año de vida. En ninguno de los casos la dolencia se tradujo en un estado grave y los tres permanecen en buen estado.



Al igual que Rio de Janeiro, Fortaleza atravesó en diciembre un incremento de casos de la influenza tipo A, que según consignó el diario O Povo, al menos 50 niños de entre cero y nueve años fueron diagnosticados con influenza A en la ciudad de Ceará en las últimas semanas.



Y si bien en algunos otros países latinoamericanos como Argentina o Colombia los expertos aún no han documentado casos de este tipo, en Paraguay, el presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología, José Fusillo, aseguró que en su país ya hubo casos.



En diálogo con la emisora local La Unión, el experto remarcó que el término 'flurona' empleado en Israel no constituye un "nombre científico" sino una forma de "identificar una coinfección entre el coronavirus y la influenza" y por eso, si bien hay casos detectados en Paraguay, no se dieron a conocer con ese término.



Fusillo aclaró además que los detectados "no han sido casos severos" y advirtió que, en realidad, "en este momento en el que tenemos una importante franja de la población inmunizada y en el que la variante ómicron se presenta como un resfrío, te diría que es prácticamente imposible distinguirlas".