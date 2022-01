Lima: Con labor de García-Sayán vamos a romper ese falso discurso de perseguidos políticos





04/01/2022 - 08:06:38

La Razón.- El relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la independencia de los magistrados y abogados, Diego García-Sayán, evaluará la independencia judicial en Bolivia y “vamos a romper ese falso discurso de que hay perseguidos políticos”, anticipó el ministro de Justicia, Iván Lima. “Este falso discurso de que hay perseguidos político en el país, lo vamos a romper a partir del escrutinio público internacional. El país está cansado de mentiras”, aseguró e insistió que en Bolivia no hay violación de la independencia judicial como denuncia la oposición. Lima aseguró que para la oposición política no es suficiente lo que diga el Ministro de Justicia u otras autoridades sobre la situación de la Justicia, por lo que vendrá a Bolivia un experto para hacer una evaluación y valoración del sistema judicial. García-Sayán fue designado Relator Especial sobre la independencia de magistrados y abogados en diciembre de 2016. Fue magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos durante dos mandatos consecutivos y tiene una amplia experiencia trabajando para organizaciones multilaterales como las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos. El experto llegará a Bolivia la segunda quincena de febrero. La expresidenta Jeanine Áñez, encarcelada por los casos Golpe de Estado I y I, y varios actores de oposición aseguran que en Bolivia no hay independencia de poderes y que la Justicia está sometida al Ejecutivo, lo que el Gobierno lo niega. Desde la oposición, se aseguró que los procesados por los hechos de violencia antes, durante y después de la renuncia del expresidente Evo Morales, en 2019, son perseguidos políticos. Durante su discurso en la inauguración del año judicial y constitucional 2022, Lima hizo el anuncio de llegada del experto de la ONU. “Pocos Estados admiten que venga un relator a evaluar la independencia de la Justicia, a evaluar cómo estamos mejorando y cómo estamos transformando la justicia de manera respetuosa entre los órganos”, sostuvo en el acto en el que estuvo el presidente Luis Arce.