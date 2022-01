Vacunación diaria llega a la cifra más alta y los centros colapsan





04/01/2022 - 07:48:27

Página Siete.- Desde la aprobación del Decreto Supremo que exige el carnet para ingresar a espacios públicos y privados, la aplicación diaria de las vacunas se disparó en el país y registró ayer un récord histórico. El 21 de diciembre, un día antes de la aprobación de la norma, el país inmunizó a 23.126 personas con la primera dosis a mayores de 18 años. El 28 -siete días después- la cifra se elevó a 44.879 y ayer alcanzó a 81.852, un registró nunca antes alcanzado desde el inicio de la vacunación. La cifra de aplicación de primera dosis que se registró ayer superó el último récord de la campaña de inmunización: los 76.000 vacunados el 6 de julio. En una semana, la demanda de las vacunas anticovid pasó, en promedio, de 14.000 a 27.000 en el país. Ayer, los puntos de inmunización colapsaron por la alta demanda de dosis. En el primer día laboral del año 2022, bancos, entidades públicas y privadas, centros comerciales, entre otros espacios, ya comenzaron a exigir el carnet de inmunización. Entre el 20 y el 26 de diciembre -cuando el Gobierno aprobó la norma para exigir el carnet de vacunación- se aplicaron 99.264 primeras dosis en el país, con un promedio diario de 14.180. La anterior semana, esta cifra se incrementó hasta llegar a las 195.896 dosis entre el 27 de diciembre y el 2 de enero, es decir 27.842 al día, según una revisión de reportes oficiales. Ayer, los ciudadanos que no recibieron ninguna dosis llenaron los puntos de inmunización en las principales ciudades del país. La anterior semana Santa Cruz registró largas filas de personas que buscaban una vacuna, además, porque esta región es la más golpeada con una amplia cifra de contagios. Las filas se extendieron ayer en las ciudades de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, El Alto y Potosí. En la urbe paceña, en la plaza de la zona de San Pedro los ciudadanos esperaron varias horas para recibir la dosis. Un similar panorama se registró en otros puntos, como la Escuela Nacional de Salud (avenida Capitán Ravelo) y la Asistencia Pública (Av. Camacho). “Fuimos a la terminal, luego nos mandaron al estadio (Hernando Siles) y ahora estamos en la Asistencia (de la avenida Camacho). En primer lugar nos dijeron que las vacunas se terminaron y mucha gente se fue a la plaza Bolivia, donde tampoco había dosis. Se deberían colocar más puntos masivos”, dijo un joven que ayer hizo fila por casi dos horas. Otra mujer buscaba con desesperación una dosis para su mamá. “Se quiere vacunar. No pudo hacerlo antes porque ella estaba internada en el hospital. Ahora ella quiere cobrar su renta y le piden el carnet de vacunación”, declaró molesta en medio de la fila de la avenida Camacho. Las largas filas también se registraron en el Hospital de El Alto Sur, dijo su director, Álex Andrade. “Nos alegra que todos acudan por su vacuna. Estamos desde las 8:00 hasta las 16:00. Si amerita quedarnos más tiempo, lo haremos para dar la vacuna a toda la población”, afirmó. Según Andrade, se espera alcanzar los niveles de vacunación que se registraron en junio, cuando se aprobó la inmunización para los de 18 años. “Queremos llegar a lo que hacíamos antes: 300 a 400 pacientes por hora. (…) Las filas son muy extensas, hasta de 2.000 personas. Trataremos de atender a todos hoy (ayer)”, dijo. Andrade explicó que las vacunas son “vida” y evitan los efectos más adversos de la Covid-19. “Tenemos todas las dosis y de todos los laboratorios”, aseguró y pidió a la gente mantener las normas de bioseguridad. En La Paz, el incremento de la aplicación de dosis se cuadruplicó. El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Mayber Aparicio, dijo que desde la aprobación del decreto la vacunación subió de 2.500 a 10.500 personas por día. “Se vacunaron, en promedio, a 2.500 personas por día, pero una vez que salió la norma, esta cifra subió a 10.500”, dijo. En las ciudades de Santa Cruz y Cochabamba también se registraron filas en los puntos de vacunación y en los hospitales. En muchos centros se agotaron las dosis. El nuevo decreto Pedido El carnet de vacunación será solicitado para ingresar a instalaciones de las instituciones públicas y privadas de todo el territorio nacional. Este documento se deberá presentar para ingresar a las entidades financieras, religiosas, centros comerciales, mercados populares y supermercados.



Estudiantes El documento será requerido para ingresar a unidades educativas, universidades, institutos técnicos e instituciones educativas en general.



Opción Las personas que decidan no vacunarse deberán presentar una prueba PCR negativa a la covid.