WhatsApp: Las 5 nuevas funciones que llegan este 2022





03/01/2022 - 20:39:34

WhatsApp anunció varias novedades que llegan este año a la aplicación de mensajería instantánea. De hecho, ya se habían conocido algunas debido a las versiones beta que se lanzaron el año pasado. Infobae presenta las nuevas opciones que estarán disponibles en los próximos meses.



Eliminación de mensajes Hoy en día, los mensajes se pueden eliminar una hora después de su envío. Pues ahora WhatsApp está apostando por tener la posibilidad de borrar mensajes sin límite de tiempo. Ocultar conexión, foto y verificación de lectura para determinados contactos Esta información que aparece debajo del contacto e indica la hora de la última conexión se puede desactivar para todos los contactos. Con las próximas actualizaciones será posible ocultarlo solo para los contactos específicos. Lo anterior, también se aplicará a la verificación de lectura. Además, llega la posibilidad de ocultar la foto de perfil, descripción, entre otros datos. Responder a un mensaje con reacciones Esta es una de las funciones que se ha podido apreciar en otras aplicaciones Meta, antes Facebook. Tal y como informa WABetaInfo, será posible en un futuro no muy lejano responder a un mensaje únicamente con una reacción de corazón, sorprendido, disgusto, enfado, entre otros. Transcripción de mensajes de audio La aplicación, cuando se trata de herramientas de toma de notas de voz, se ha aventurado anteriormente con aceleradores de voz, permitiendo que estos mensajes de voz se reproduzcan más rápido. Actualmente, están trabajando en la transcripción a texto de mensajes que provienen en notas de voz en una conversación. Stickers WhatsApp tiene su propio creador de stickers, que es una de las funciones más nuevas. Si bien solo está disponible para WhatsApp Web, se espera que la aplicación permita que la función esté disponible en dispositivos móviles. WhatsApp: cómo saber si leyeron su mensaje cuando el contacto no tiene activo el doble check azul Hace un tiempo, la aplicación permitió que los usuarios decidieran si querían que al leer mensajes las dos palomas se volvieran azules o se quedaran en gris para de ese modo darles algo más de privacidad. No obstante, ahora es posible saber si la persona ya leyó el mensaje aunque las dos palomas permanezcan en gris. Lo mejor de todo es que no se necesita descargar otra aplicación para saberlo. Para ello primero debe asegurarse de que tiene la versión más reciente de WhatsApp, de lo contrario debe bajarla desde su tienda de aplicaciones (Android o iOS). Una vez actualizada su aplicación debe seguir los siguientes pasos: - Ingrese a WhatsApp. - Abra cualquier chat en el que el contacto tenga desactivada la opción de las dos palomas azules. - Envíe un mensaje. - Tras ello, envíe un mensaje de voz teniendo en cuenta que dure como mínimo un segundo, aunque no diga nada o sea puro ruido. Con este último paso podrá saber si le han leído, ya que por el momento WhatsApp solo tiene la opción de desactivar el check azul en mensajes de texto pero no de voz. Es decir, si después de un rato aparece la grabación en azul y no en verde quiere decir que la persona ya abrió el chat y leyó el mensaje.