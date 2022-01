La variante ómicron continúa incrementando los casos de COVID-19 en Latinoamérica





03/01/2022 - 20:32:00

VOA.- En Latinoamérica, Chile ocupa el primer lugar por casos de ómicron, seguido de México, Brasil, Puerto Rico y Argentina. América Latina comienza el año azotada por la pandemia del COVID-19, a causa de la propagación de la nueva variante ómicron. La región, que llegó a ser un gran foco de la pandemia, suma en estos momentos el 17% de los contagios globales y un 45 % de los continentales. Los países latinoamericanos con más contagios son Brasil, tercero en el mundo, con unos 22,3 millones de casos, Argentina (5,6 millones) y Colombia (5,1 millones). En Ecuador existe una particular preocupación, puesto que cerró diciembre triplicando el número de casos de coronavirus. El Ministerio de Salud pública de dicho país informó que, a partir del lunes, arranca la aplicación del refuerzo contra la COVID-19 a la población que tiene entre 50 y 59 años.

Personas mantienen la distancia social en el Parque Centenario para hacerse la prueba gratuita de COVID-19 en Buenos Aires, Argentina, el viernes 31 de diciembre de 2021. En Perú, la alarma crece por la tercera ola de casos COVID-19. Según informó el Instituto Nacional de Salud, el 7,6% de los contagios totales corresponderían a la nueva variante ómicron. El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció este lunes en su conferencia matutina que la ómicron está incrementando los contagios en México. “Adelanto, porque tengo el informe diario, de que sí están incrementándose los contagios por esta nueva variante”, dijo. Sin embargo, aclaró que no han incrementando las hospitalizaciones y que a pesar de la subida de casos, “no hay fallecimientos”.



Donación de vacunas El lunes, el presidente español Pedro Sánchez reiteró, a través de su cuenta de Twitter, que "España seguirá apoyando a Colombia, y a Latinoamérica, frente a la pandemia". Esto, a propósito del agradecimiento que hizo publico en sus redes sociales el mandatario colombiano, Iván Duque, por "la donación de más de 5,4 millones de dosis de Pfizer, por parte del Gobierno Español, a través del mecanismo COVAX". En Colombia, el Ministerio de Salud confirmó a finales de la semana pasada que por "las actuales condiciones epidemiológicas, lo que se está reportando desde los servicios de salud, así como el tipo de cuadro clínico que están presentando las personas que están acudiendo a los hospitales, indican la probabilidad -alta- de estar entrando en un pico". En Latinoamérica, Chile ocupa el primer lugar de casos de ómicron, seguido por México, Brasil, Puerto Rico, Argentina, Guayana Francesa, Ecuador, Colombia, Costa Rica y Perú, según las cifras de la plataforma mundial de secuenciación del virus Global Initiative on Sharing All Influenza Data (GISAID).