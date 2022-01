Empresas de cruceros suspenden operaciones en Brasil





03/01/2022 - 20:25:01

Agencia Brasil.- La Asociación Brasileña de Cruceros (Clia Brasil) anunció hoy (3) la suspensión voluntaria de operaciones en puertos de Brasil hasta el 21 de enero de este año. La medida entra en vigor inmediatamente para nuevas salidas y no se abordará a ningún huésped hasta el 21 de enero. Los cruceros actuales terminarán sus itinerarios según lo planeado. La organización dijo que está trabajando en nombre de las compañías de cruceros que operan en el país, MSC Cruceros y Costa Cruceros, para alinear las interpretaciones y aplicaciones de los protocolos operativos de salud y seguridad que habían sido aprobados al comienzo de la temporada, en noviembre, con las autoridades del gobierno federal, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), estados y municipios. “En las últimas semanas, las dos líneas de cruceros afectadas han experimentado una serie de situaciones que afectaron directamente las operaciones de los barcos , lo que hizo que continuar navegando en este momento no fuera práctico. Además, la incertidumbre operativa causó importantes inconvenientes a los huéspedes que confiaban en sus vacaciones en el mar con estrictos protocolos de seguridad ”, dijo la asociación en el comunicado. El domingo, Anvisa emitió un comunicado en el que contraindica el embarque en cruceros en este momento. "Ante hechos recientes, Anvisa contraindica el embarque de pasajeros que tengan programados viajes en cruceros para los próximos días, especialmente ante el vertiginoso aumento de casos de covid-19, con la identificación de focos a bordo de los buques que operan en la costa brasileña ”, dice la nota. “La recomendación de la Agencia toma en cuenta el rápido cambio en el escenario epidemiológico, el riesgo de daño a la salud de los pasajeros y la imprevisibilidad de las operaciones en este momento”, agregó Anvisa. Anvisa ya había recomendado al Ministerio de Salud, el viernes pasado (31), la suspensión temporal de la temporada de cruceros, hasta que se discutan cuestiones relacionadas con una posible reanudación de las operaciones. Según Clia, la temporada actual, una vez finalizada la suspensión voluntaria, puede cancelarse en su totalidad si no existe adecuación y alineación entre todas las partes involucradas para permitir la continuidad de la operación. Los protocolos vigentes, según informa la asociación, son los siguientes: • Vacunación completa obligatoria para los huéspedes y la tripulación (elegible según el Plan Nacional de Inmunización). • Pruebas previas al envío (PCR hasta tres días antes o Antigen hasta un día antes del viaje). • Pruebas frecuentes de al menos el 10% de las personas a bordo y de la tripulación. • Capacidad reducida a bordo para facilitar la separación social de 1,5 m entre grupos y permitir la distribución de cabinas reservadas para aislar posibles casos. • Uso obligatorio de máscaras. • Cumplimentación de un formulario de salud personal (DSV - Declaración de salud del viajero). • Aire fresco sin recirculación constante, desinfección y saneamiento. • Plan de contingencia con personal médico especialmente capacitado y una estructura con modernos recursos para atender a los huéspedes y tripulación. • Medidas de trazabilidad y comunicación diaria con ANVISA, Municipios y Estados.