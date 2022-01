Ministro Lima pide al Organo Judicial no tolerar nunca, ni el más mínimo atisbo de corrupción





03/01/2022 - 20:16:18

ABI.- El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, pidió este lunes a las autoridades del Órgano Judicial “no tolerar nunca, ni el más mínimo atisbo de corrupción”, emprender con determinación el proceso de transformación de la justicia y atender la demanda de memoria, verdad y justicia de las víctimas de las masacres y graves violaciones de derechos humanos del Gobierno de facto. Lima hizo la exhortación durante su intervención en el acto protocolar de inauguración del año judicial y constitucional 2022 en la ciudad de Sucre, que contó con la participación del presidente constitucional del Estado Plurinacional, Luis Arce Catacora, y las máximas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional, Consejo de la Magistratura, Ministerio Público y otras instituciones del Estado. Tareas “Los cuatro órganos del Estado están presentes acá (con un) mensaje claro de independencia de la justicia; la independencia que en el valor constitucional se traduce también en la cooperación, la cooperación entre todos los órganos para garantizarle al pueblo boliviano justicia”, dijo el ministro Lima. Recordó que el año “que ha transcurrido ha estado marcado por una frase: memoria, verdad y justicia y este elemento de la justicia ha tenido, de parte del presidente Arce, un compromiso por los derechos humanos fundamental”. Dijo que un reto importante es transformar la justicia y que ese compromiso no puede quedar en deuda con el pueblo boliviano. “Es un compromiso que tenemos que honrar y tenemos que hacerlo en lo inmediato”, aseveró. Tiempo La autoridad de Estado recordó que han transcurrido cuatro años del mandato de los actuales magistrados y exhortó a encaminar las mejoras en los restantes dos años para transformar la justicia. Dijo que ese proceso se realizará con la mayor apertura al escrutinio internacional. “Este es un Gobierno que ha invitado a la CIDH a realizar una ‘visita in loco (in situ o en el lugar)’ que ha permitido, como pocos países, que esté en Bolivia el relator de las Naciones Unidas para los derechos humanos”, dijo. Confirmó la presencia en el país del Relator Especial sobre la independencia de magistrados y abogados de la Organización de las Naciones Unidas, Diego García-Sayán, la segunda semana de febrero, antes de la cumbre por la justicia programada para el mes de marzo. Pidió al Órgano Judicial “devolverle la tranquilidad a todas las víctimas, a todas las familias que han perdido sus seres queridos” durante el Gobierno de facto de Jeanine Áñez.