Asoban: Transferencias electrónicas alcanzaron $us 65.000 millones a noviembre de 2021





03/01/2022 - 20:12:58

ABI.- La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) reportó que, a noviembre de 2021, el monto registrado de Ordenes Electrónicas de Transferencias de Fondos, superó los $us 65.000 millones, con un crecimiento del 28% en relación a similar periodo de 2020. En términos de cantidad de transacciones, ascendieron a 83 millones, con un dinamismo en torno al 74%. El informe de la institución que aglutina a los bancos señala que, a octubre de 2021, “las transacciones mediante Simple Pago Móvil, experimentaron un crecimiento exponencial superior a 1.325% comparado con similar periodo de 2020. “En efecto, las transacciones de Simple Pago Móvil alcanzaron a octubre de este año a 3,8 millones, por un valor equivalente a $us 285 millones”, indica un boletín. En términos generales, “como sector transversal a las distintas actividades económicas, el rubro bancario continuará apoyándolas a través del crédito, acompañando la recuperación del país”, señala el reporte. A noviembre de 2021, la cantidad de cuentas y de prestatarios, así como los Puntos de Atención Financiera (PAF) crecieron 3%, alcanzando a 8.579 a nivel nacional (incluye puntos de corresponsal financiero), resultados que muestran los avances en cobertura. Según el informe de la Asoban, el número de cuentas de depósito en el sistema bancario alcanzó a 12,4 millones, con un aumento de más de 1 millón con relación a noviembre de 2020, lo que indica que se mantiene el dinamismo de gestiones pasadas. Asimismo, el reporte señala que existen 1,4 millones de prestatarios de la banca, con un crecimiento del 5%, mayor al registrado en 2020 y comparable a 2019. “Estos indicadores dan cuenta que el sistema bancario continúa otorgando facilidades a los clientes para contar con cuentas de ahorro, incluso digitalmente; a su vez, muestra la recuperación de las actividades económicas a través de la demanda calificada del crédito”, puntualiza Asoban.