Añez dice que está en la indefensión y pone sus esperanzas en la justicia internacional





03/01/2022 - 20:02:23

Erbol.- En audiencia judicial este lunes, la expresidenta Jeanine Añez sostuvo que se encuentra en la indefensión, por lo cual llevará su caso a instancias internacionales donde espera tener justicia. “Yo soy una presa política estoy en total indefensión, porque (en) los juicios políticos lo jurídico no tiene ningún valor”, manifestó. En la audiencia, Añez buscaba su libertad por el caso denominado “golpe de Estado I”, en instancia de apelación, sin embargo, la Sala Cuarta Penal le denegó su solicitud. Añez está privada de libertad desde marzo de 2021. En la audiencia dijo que lleva más de nueve meses “secuestrada” y que se la detuvo en un operativo sin haber sido citada con anterioridad y con un despliegue “peor” que para atrapar a un asesino serial. Dijo que esos “atropellos” serán denunciados en su momento ante instancias internacionales. “Tengo la esperanza que allá (instancias internacionales) se me hará justicia, pero también tengo mucha fe en la justicia divina, esa no tiene partido ni color político”, manifestó la exmandataria. Denunció que, no siendo suficiente con su “secuestro”, existen instrucciones de “hostigamiento” y “amedrentamiento” en su contra, lo cual ha deteriorado su salud, que hasta ahora no ha podido ser recuperada. “Me siento amenazada y me siento amedrentada, y vuelvo a reiterar que cualquier cosa que a mí me suceda es responsabilidad de este régimen de Arce Catacora”, expresó desde la cárcel de Miraflores. En este caso, Añez está acusada por delitos de sedición, conspiración y terrorismo. La exmandataria negó haber cometido esos delitos y aseguró que la Fiscalía no ha aportad ni una sola prueba para sostenerlos. Su abogado, Luis Guillén, consideró que el tribunal que denegó la libertad a Añez realizó una valoración incorrecta de varios aspectos relativos a los riesgos procesales. Observó que, según el criterio del tribunal, persistiría el riesgo de obstaculización mientras no declaren los implicados que se dieron a la fuga, como si fuese responsabilidad de Añez que esas personas tengan que aparecer. Por este caso, Añez fue aprehendida en marzo y su detención preventiva era de seis meses, que después fueron ampliados por otros cinco meses más, mientras se realiza la investigación.