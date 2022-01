Balanza comercial boliviana muestra superávit de $us 1.729 millones a noviembre de 2021





03/01/2022 - 18:05:11

ABI.- A noviembre de 2021, el Saldo Comercial de Bolivia registró un superávit acumulado de $us 1.729 millones, contrario a similar período de 2020, cuando se presentó un déficit de menos $us 26 millones, informó el Instituto Nacional de Estadística (INE). “Las exportaciones totales a noviembre de 2021 muestran un incremento de 61%, habiendo alcanzado a $us 10.023 millones, cifra mayor en $us 3.789 millones a la registrada en el mismo período de 2020. Por su parte, las importaciones a noviembre presentan un incremento de 32%, alcanzando a $us 8.294 millones, cifra mayor en $us 2.034 millones a la registrada en igual período de 2020”, se lee en el boletín Comercio Exterior - Diciembre de 2021 del INE. Entre octubre y noviembre de 2021, según grandes categorías económicas, se establece que el mayor superávit comercial registrado corresponde a suministros industriales, donde se destacan las exportaciones de los minerales de plata y zinc. En relación al intercambio comercial, los países que contribuyeron al incremento del superávit comercial fueron: la India alcanzando a $us 1.399,6 millones por las exportaciones de oro principalmente, seguido de Japón con $us 683,6 millones en el que se destacan las ventas externas de plata y estaño. Otro de los países que registro superávit fue Colombia con $us 533,6 millones por la oferta exportable de la torta y aceite de soya. Con relación a las exportaciones, de enero a noviembre 2021, llegaron a $us 9.934 millones, cifra mayor en $us 3.807 millones a la registrada en similar período de 2020, representando un incremento de 62,1%. “Este comportamiento se explica por las variaciones positivas que registraron las actividades económicas: Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca 16,7%; Extracción de Hidrocarburos 11,7%; Extracción de Minerales en 84,6% e Industria Manufacturera en 92,2%”, apunta el reporte del INE. Los principales productos que aumentaron en las exportaciones de la actividad de Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca, fueron: Castaña en 27,1%; Chía en 19,8% y Bananas en 2,3%. La extracción de hidrocarburos en el período analizado muestra una recuperación paulatina del sector, debido a las exportaciones de Gas Natural que crecieron en 11,2% y Combustible (petróleo) en 92,9%. La actividad de extracción de minerales presentó una variación positiva, que se explica por el incremento de las exportaciones del mineral de plata en 99,2%, mineral de plomo en 94,9% y mineral de zinc en 76,8%, en comparación a similar período de 2020. Cabe destacar que, en la presente gestión se ha mostrado un ascenso significativo del sector minero. A noviembre del 2021, los principales productos de la actividad de Industria Manufacturera que incrementaron las exportaciones fueron: Estaño Metálico en 197,1%, Oro Metálico en 118,2%, Productos Derivados de Soya en 73,3% y Carne de la Especie Bovina en 53,6%, respecto al mismo período del 2020. Comparativamente, entre enero a noviembre de 2020 y 2021, el incremento de las exportaciones en la actividad de la Industria Manufacturera, también es explicado por el aumento de las exportaciones que corresponde a la urea granulada, cuya mayor variación porcentual representa el 179,4%.