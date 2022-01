Cancillería de Panamá determinará en primera instancia si procede la extradición de Guillermo Parada





03/01/2022 - 17:49:41

ABI.- El ministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Mayta, informó este lunes que la Cancillería de Panamá determinará en primera instancia, por medio de una resolución política, si procede la solicitud que hará Bolivia para la extradición de Guillermo Parada, uno de los principales investigados por el caso “ítems fantasmas” que se crearon en la Alcaldía de Santa Cruz. “Una vez que llega el trámite de solicitud de extradición a Panamá, de acuerdo a la ley panameña que difiere de la ley boliviana, la determinación de si procede o no la extradición es de la autoridad política panameña, define la Cancillería panameña”, dijo en una conferencia de prensa. La Justicia de Panamá ordenó el domingo la detención preventiva, con fines de extradición, para Guillermo Parada Vaca, retenido en el aeropuerto el 30 de diciembre en un vuelo hacia Orlando, Estados Unidos (EEUU). Según Mayta, la Cancillería de Panamá tomará la decisión, en primera instancia, porque valorará si el documento tiene todos los requisitos cumplidos para proceder a la extradición, en especial si los delitos que se persiguen son considerados como tal en ambos países y los elementos básicos de prueba. Dijo que esa instancia política puede dar procedencia a la solicitud de extradición planteada por Bolivia, pero Parada tiene la posibilidad de objetar la decisión para forzar a que el caso sea remitido recién a la Corte Suprema de Justicia. “Ahí se conocerían eventualmente los argumentos de la justicia boliviana, sostenida por la Fiscalía panameña, y los argumentos de la defensa, en este caso del señor Guillermo Parada para no ser extraditado”, detalló. En cuanto al procedimiento, Mayta recordó que el Ministerio Público es el responsable del sustento jurídico del pedido de extradición y el juez de la causa del caso de los ítems fantasmas es el encargado de hacer la solicitud de envío a Panamá. Acotó que el Ministerio de Relaciones Exteriores es la instancia que fungirá como transmisor del documento, porque el procedimiento de extradición se realiza de Estado a Estado por medio de sus cancillerías. “En este momento, todo este proceso que les describía, está en un tiempo inicial todavía. Recién el juez que resguarda las garantías del detenido ha dispuesto que la argumentación inicial de la Fiscalía boliviana, para que se proceda a la detención, es válida y que las observaciones del señor Guillermo Parada Vaca, de que se hubiese realizado una detención ilegal, no tiene sustento, por lo cual ha determinado la detención”, agregó. La directora jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores, Claudia Barrionuevo, manifestó que el plazo de 60 días otorgado por las autoridades judiciales de Panamá para la presentación del pedido formal de extradición de Parada “es suficiente”.