Auza: Pese al ascenso de casos COVID en Bolivia, la tasa de letalidad en la cuarta ola alcanza a 0,8%





03/01/2022 - 16:27:45

ABI.- El ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza, informó este lunes que, pese a que la última semana del 2021, se presentaron históricas cifras de casos COVID-19 en el país con más de 7.500 positivos, la tasa de letalidad por el momento alcanza a 0,8%, a diferencia de la primera ola que era del 6,2%. “En este momento, tenemos la mayor cantidad de casos que se han presentado en la historia, desde la aparición de la pandemia; pero, también, la letalidad ha bajado del 6,2% en la primera ola y en esta cuarta ola a 0,8%”, dijo citado en un boletín institucional. Recordó que en la primera ola, pese a que se tenía menor cantidad de casos, los descensos eran mayores y no había una estrategia de contención del virus, situación que fue controlada en la segunda y tercera, gracias al testeo masivo, plan de contingencia, vigilancia epidemiológica continúa y vacunación masiva que ejecutó el Gobierno nacional. Los últimos reportes epidemiológicos en Bolivia dieron cuenta de que los casos superaron los 7.980 contagios y, en total en la cuarta ola, se presentaron hasta la fecha 103.075 positivos en todo el país. Auza afirmó que pese a la gran cantidad de casos que se presentan en esta ola, no se han reportado el colapso de unidades hospitalarias en el país y eso es debido a que la vacuna ha demostrado proteger a la población. “Queremos decirle al pueblo boliviano: esta reducción de la letalidad no puede crearnos un falso espejismo de seguridad, no podemos bajar la guardia extrememos nuestra disciplina en las medidas de bioseguridad y extrememos, también, nuestra disciplina en el cumplimiento de nuestro Plan Nacional de Vacunación”, señaló.