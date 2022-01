Develan que la hija de Angélica Sosa se benefició con un contrato fantasma





ABI.- La directora municipal de Transparencia, Adriana Pedraza, develó este lunes que Camila Perovic Sosa, hija de la exalcaldesa interina, Angélica Sosa, se benefició con un “contrato fantasma” en el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz y que durante dos meses recibió un salario superior a Bs 5.000. Desmintió que se haya tratado de una pasantía. “No hay un contrato de pasantía, no existe un contrato de pasantía, lo que había era un contrato laboral y ese contrato está en Recursos Humanos. No se registra (que se haya presentado a trabajar), es por eso que está en los Contratos Fantasmas”, indicó Pedraza en conferencia de prensa. Explicó que en el área de Recursos Humanos se tiene el contrato laboral de Perovic Sosa, quien presuntamente percibió un sueldo de más de Bs 5.000 por mes; sin embargo, no se cuenta con un registro de que se haya presentado a trabajar, porque no existe un marcado de ingreso o salida, y por ello la involucraron con los “contratos fantasma”. “Estuvo trabajando por dos meses percibiendo un sueldo por más de 5.000 bolivianos”, acotó. Pedraza manifestó que no importa si la hija de Sosa hubiese devuelto el dinero o no a la alcaldía, porque se evidenció un acto irregular y exigió que este sea sancionado. “No importa si devolvió o no devolvió, el ilícito se cometió, que se sancione por la vía que corresponde el delito y la irregularidad, la devolución (del dinero) es otro tema”, señaló. El 30 de diciembre, Jerjes Justiniano, abogado de la exalcaldesa, confirmó que Camila Perovic recibió un pago de Bs 10.000 por una “pasantía” que realizó en la alcaldía durante los meses de marzo y abril de 2016.