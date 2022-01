Exjefe de la FELCC trabaja de delivery en el exterior y su esposa hace repostería para subsistir





03/01/2022 - 11:12:56

El coronel Iván Rojas, exdirector nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en el gobierno de jeanine Añez, ahora trabaja fuera del país, en una empresa de delivery, para subsistir junto a su familia. En entrevista con El Deber, Rojas contó que, para subsistir, su esposa realiza repostería boliviana y él, gracias a Dios, pudo empezar a trabajar dos días a la semana en una empresa de delivery. “Yo trabajo con Uber, haciendo entregas y últimamente he podido acceder a una cadena de supermercados, lo que me da cierta estabilidad en cuanto al trabajo semanal haciendo entregas”, relató Rojas. El exjefe anticrimen, que en el periodo transitorio era uno de los principales referentes de la Policía y trabajaba junto a Arturo Murillo, contó que su situación de trabajo en el exterior ha sido triste, puesto que comenzó haciendo entregas en una bicicleta, pero ahora con un vehículo puede mejorar sus condiciones. “Anecdótico y triste, empezamos haciendo las entregas en bicicleta. En este momento hacemos las entregas en un vehículo que nos permite incrementar la cantidad de entregas, lo que nos da para poder subsistir, tener para cubrir nuestro techo, nuestra alimentación y a Dios gracias pensar en el cuidado de la salud que acá tenemos como beneficio del trabajo que cumplimos”, dijo en la entrevista con El Deber. Lamentó que, a pesar de su formación, tiene una especie de “muerte civil”, porque no hay una empresa que quiera contar con una persona que tiene esa cantidad de procesos penales y administrativos en Bolivia. “Es como que cinco veces tuviera que pagar la misma pena. Soy un caso digno de estudio por la cantidad de bajas que hay en mi contra”, manifestó. Rojas tiene al menos dos resoluciones de baja definitiva de la Policía: una por deserción y la segunda por el caso motín policial. Asimismo, en la justicia penal ya tiene en su contra una acusación formal para ir a juicio por legitimación de ganancias ilícitas, en el cual la Fiscalía lo sindica que haber recibido dinero de manera ilegal. También tiene procesos por presuntamente haber manipulado casos e, incluso, la desaparición de la libreta militar de Evo Morales, aunque aseguró que nunca tuvo ese documento en sus manos. En un mensaje al gobierno, Rojas dijo que tiene el mismo número de teléfono en WhatsApp y se puso a disposición para defenderse de las acusaciones en su contra. “Creo que llegó el momento de tener que hablar y mostrar los respaldos de los casos que me acusan”, agregó.