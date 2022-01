Comité Cívico de El Alto advierte con movilizaciones contra el decreto de la vacunación





03/01/2022 - 11:00:21

Erbol.- El Comité Cívico de El Alto, a la cabeza de Gregorio Gómez, advirtió este lunes que la población saldrá en movilizaciones contra el decreto que obliga a portar el carnet de vacunación anticovid o la prueba PCR para ingresar a lugares públicos y privados con aglomeración. “No estamos bromeando, tampoco estamos hablando en chiste”, manifestó el dirigente en conferencia de prensa. Consideró que existe una discriminación y abuso, porque sin el carnet de vacunación o el PCR se está impidiendo el ejercicio de algunos derechos. Señaló que incluso no se puede pagar servicios básicos, entrar al banco ni realizar viajes. Gómez exigió que se anule el decreto que impone estas medidas y también la renuncia del Ministro de Salud, a quien acusa de no haber consultado consensuados con las bases. El dirigente insistió en que la vacunación debe ser voluntaria y que no debe exigirse ese requisito para realizar trámites. Consultado sobre las filas que existe para la vacunación, señaló que existe una “dictadura sanitaria” y un sometimiento a la población. “En caso de no ser atendidos (con el pedido de abrogación del decreto) va a salir la población en movilizaciones, va a salir en convulsión, queremos evitar problemas”, advirtió el presidente cívico de El Alto. Gómez afirmó que no se vacunará. Afirmó que la población confía más en la medicina tradicional y incluso habló del dióxido de cloro.