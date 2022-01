Secretario de Defensa estadounidense da positivo por COVID-19





03/01/2022 - 09:46:09

Xinhua.- El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, anunció el domingo que tuvo un resultado positivo en la prueba de detección de la COVID-19. Austin recalcó, a través de un comunicado, que había dado positivo "esta mañana", y agregó que tenía síntomas leves y se aislará en cuarentena durante los próximos cinco días. "He informado a mi equipo de liderazgo del resultado de mi test, así como al presidente (del país, Joe Biden). Mi personal ha comenzado el rastreo de contactos y testear a todos aquellos con quienes he estado en contacto durante la última semana", sostuvo el funcionario. El jefe del Pentágono se reunió por última vez con Biden el pasado 21 de diciembre y "dio negativo esa misma mañana", según sus dichos. En el comunicado, Austin declaró que no ha entrado al Pentágono desde el jueves, cuando llevó a cabo una reunión breve con algunos miembros de su personal, durante la cual "mantuvimos la distancia y teníamos puestas las mascarillas". Austin, de 68 años, informó haber sido vacunado con las dos dosis necesarias contra la COVID-19 e inclusive recibió el pinchazo de refuerzo.